El Madrid aplasta a la Real Sociedad

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MADRID.- Kylian Mbappé fue el gran protagonista en el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu, liderando con un triplete la victoria del Real Madrid por 4-1 ante la Real Sociedad. El encuentro marcó el inicio de la segunda etapa del técnico portugués tras trece años de ausencia. Su recibimiento por parte de la afición fue discreto, con tímidos aplausos y cánticos concentrados únicamente en la grada de animación, evidenciando que el entrenador ya no es el foco principal de atención. El verdadero foco estuvo en el césped, donde el equipo mostró dos caras radicalmente opuestas: dudas e imprecisiones en la primera mitad y una demoledora contundencia ofensiva en la segunda parte.

Durante los primeros 45 minutos, el Real Madrid revivió los fantasmas de las dos temporadas anteriores, las cuales dejaron al club con una sequía de títulos de casi dos años. El juego fluido escaseó, pero la calidad individual rompió el hielo en el minuto 40. Fede Valverde, quien debutaba como primer capitán tras un cierre de año convulso bajo las órdenes de Xabi Alonso, firmó una espectacular asistencia para que Mbappé abriera el marcador. Sin embargo, la alegría duró poco debido a las lagunas defensivas del conjunto blanco. Solo cuatro minutos después, Job Ochieng superó en velocidad a Ibrahima Konaté y, tras un desajuste en el cierre de Álvaro Carreras, Luka Sucic anotó el empate para la Real Sociedad justo antes del descanso.

La reacción de Mourinho fue inmediata en el vestuario. En la reanudación, dio entrada a Marc Cucurella en la banda izquierda, lo que equilibró la defensa y liberó a Vinícius Júnior en el ataque. El brasileño comenzó el complemento entre pitos por sus fallos en el regate, pero el panorama cambió gracias a la sociedad entre Mbappé y Jude Bellingham. El francés firmó su doblete tras una gran pared con el centrocampista inglés, devolviendo la tranquilidad al Bernabéu. Minutos más tarde, el propio Bellingham fabricó una jugada de pura insistencia dentro del área para asistir a Vinícius, quien anotó a puerta vacía y celebró besándose el escudo tras renovar hasta 2032.

El broche de oro llegó en el minuto 80, cuando Vinícius asistió a Mbappé para que este definiera picando el balón ante la salida de Alex Remiro, completando así su ´hat-trick´. Con este resultado, el tridente ofensivo demostró una efectividad que sus entrenadores previos no lograron explotar por completo. El Real Madrid sumó sus primeros tres puntos de la mano de Mourinho, castigando la falta de pegada de una Real Sociedad que desapareció en la segunda mitad y no logró inquietar a Thibaut Courtois.

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