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El Madrid presenta a José Mourinho

Regresa para una segunda etapa, unos 13 años después de que dejó al club

Por AP

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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El Madrid presenta a José Mourinho
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      MADRID.- En una ceremonia inusual cerrada a los medios y a los aficionados, el Real Madrid presentó el martes oficialmente al entrenador José Mourinho.

      El acto se celebró en la sede del club en Madrid, donde el presidente Florentino Pérez dio la bienvenida al técnico.

      Las únicas imágenes de la presentación fueron difundidas por Real Madrid TV y por el sitio web del club y sus cuentas en redes sociales.

      "Soy uno de vosotros", afirmó Mourinho en un mensaje a los aficionados en un video difundido por el club. "He sido siempre desde que me he marchado y ahora de nuevo que estoy con esta responsabilidad, pueden imaginarse lo que significa para mí... Es volver 

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      a casa".

      El Madrid informó que el entrenador firmó por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

      Tras la firma, el Madrid indicó que Mourinho recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre.

      El Madrid se renovó después de una segunda temporada consecutiva sin un título importante. Además de Mourinho, quien reemplazó a Álvaro Arbeloa, el club también incorporó a jugadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande.

      Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham volverán a liderar la plantilla mientras intenta impedir que el Barcelona gane un tercer título consecutivo de La Liga.

      El club contrató a Mourinho en junio y asumió oficialmente en julio, al inicio de la pretemporada.

      Regresa para una segunda etapa con el Madrid, unos 13 años después de que dejó al club. Estuvo al mando entre 2010 y 2013, y ganó la liga española y una Copa del Rey. Se le recordó más por su personalidad confrontativa, que terminó por dividir a su propia plantilla y alejar a todos salvo a los aficionados más acérrimos, así como a una gran parte de los medios locales.

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