El novato QB Shedeur Sanders será titular

CHARLOTTE.- El novato Shedeur Sanders comenzará el partido de pretemporada de Cleveland el viernes por la noche contra los Panthers de Carolina.

El entrenador de los Browns Kevin Stefanski informó que Tyler Huntley, quien firmó con el equipo a principios de esta semana, también podría tener acción si puede familiarizarse con el libro de jugadas. Joe Flacco, el quarterback proyectado como titular de Cleveland esta temporada, está saludable pero no jugará. Kenny Pickett y Dillon Gabriel no participarán mientras se recuperan de lesiones, dijo Stefanski.

“Mi expectativa para Shedeur no es diferente a la del resto de los muchachos. Solo espero que salga y se muestre”, indicó Stefanski antes de la práctica conjunta del equipo con los Panthers. “Cuando estás en estos juegos de pretemporada, intentas mantenerlo muy simple para que los muchachos puedan jugar muy rápido. Son conceptos que estos muchachos conocen y no tienen que pensar demasiado”.

Stefanski fue inicialmente esquivo durante su conferencia de prensa cuando se le preguntó directamente si Sanders comenzaría, diciendo: “Vamos a trabajar en ello. (Huntley) acaba de llegar ayer y quiero ver cómo está con la terminología”. Sin embargo, el personal de comunicaciones de los Browns confirmó más tarde a The Associated Press que Sanders será el titular.

