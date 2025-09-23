El oro por equipos, especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Con enorme precisión y temple, Maya Becerra, Adriana Castillo y Mariana Bernal conquistaron una medalla de oro histórica en la modalidad de arco compuesto en el Campeonato Mundial de Corea del Sur, resultado que colocó a México en el radar, con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El éxito del equipo femenil, que cumplió con las expectativas tras llegar como favorito al certamen, fue recordado por Becerra, quien —con la etiqueta de líder y la mejor en el mundo— destacó que las arqueras nacionales siempre tuvieron el objetivo claro.

“Ganar la medalla con el equipo femenil fue uno de los días más especiales. Desde que nos levantamos, sabía que la íbamos a ganar. Teníamos la esperanza, y hace dos años ganamos plata. Desde que llegamos, nos veíamos muy sólidas... Veía a Mariana y Adriana con ganas de triunfar”, relató.

Becerra, quien recapituló el triunfo en la final ante Estados Unidos, estableció que el equipo supo imponerse al nervio y regalar tres flechas increíbles, para sellar el metal áureo.

“Somos un gran equipo y lo reflejamos en la pantalla. Había mucho nervio, y quizá ansiedad. Me tocó tirar la última flecha y fue mucha responsabilidad, pero verla en el 10 hizo que todo valiera la pena”, compartió, emocionada.

La arquera sueña con llegar a los Juegos Olímpicos e hizo hincapié en las cualidades de su equipo, asegurando que dan todo por la gloria cuando representan a México.

“Las arqueras mexicanas tenemos resiliencia, somos muy tenaces y siempre estamos luchando. Hay muchas cosas que nos pueden complicar, pero amamos el deporte y representar a México. Eso, al entrar al campo, nos hace ser las mejores”, finalizó Maya.