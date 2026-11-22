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México.- Con autoridad en casa, el Pachuca derrotó 2-0 al Toluca y aseguró su boleto a la Liguilla del Apertura 2026. El conjunto dirigido por Benjamín Mora llegó con la obligación de sumar de a tres para clasificar sin depender de nadie, mientras que los Diablos Rojos cerraron la fase regular en la quinta posición general, lo que los empareja directamente con el Atlas en los cuartos de final.

Desde el silbatazo inicial, los hidalguenses buscaron el arco rival con Salomón Rondón como eje de ataque, aunque el arbitraje le anuló tres goles al venezolano en la primera mitad. La recompensa llegó apenas al arranque del complemento (47´), cuando Alán Bautista aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador.

En la recta final, un grave error del portero Hugo González al intentar recortar en su propia área derivó en falta sobre el atacante tuzo. Tras revisar en el VAR, el silbante Jesús Rafael López expulsó al guardameta y marcó penalti. Sin cambios disponibles, el delantero portugués Paulinho se puso los guantes, pero no pudo evitar que Rondón convirtiera desde los once pasos en tiempo de compensación para firmar el 2-0 definitivo y alcanzar los 17 goles como líder de goleo del certamen.