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CULIACÁN, Sin., noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- A causa de la violencia que se desató con la captura de Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro", la Liga Mexicana del Pacífico determinó cancelar la serie de juegos entre los equipos Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, con la intención de proteger a los peloteros, aficionados y personal que labora en el estadio.

Violencia en Sinaloa tras operativo militar

El operativo de las fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional que generó una reacción violenta de los miembros del grupo delictivo del "Chapo Isidro", provocó pánico entre los asistentes al primer encuentro de ambos equipos, en el estadio Kuroda Park, por lo que el juego tuvo que ser suspendido.

Las imágenes divulgadas por varios aficionados al rey de los deportes documentaron que, al escuchar detonaciones continuas de armas de fuego y al percatarse desde el aire de un tirador de uno de los helicópteros, accionaba su arma de grueso calibre, los aficionados que se encontraban en el estado corrieron en busca de refugio.

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Cancelación de juegos y medidas de seguridad

De acuerdo a la notificación, todos los juegos programados en el estadio Kuroda Park de Guasave para este fin de semana quedan cancelados, ante la situación que se vivió la noche del viernes pasado.

De acuerdo al documento emitido por la Liga Mexicana del Pacífico, se hace mención de que este deporte de invierno es una fiesta familiar, por lo que, bajo esos criterios, es necesario asegurar la protección de los asistentes a los estadios, de los miembros de los equipos y de todo el personal que presta sus servicios.

La Liga Mexicana del Pacífico no dio a conocer la reprogramación de esta serie cancelada entre los Algodoneros y los Venados de Mazatlán, por lo que muchos aficionados buscan información sobre los juegos faltantes.