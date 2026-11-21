¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Contrariados por la lesión en la rodilla derecha sufrida por el joven atacante Desire Doue, con mala pinta, con aspecto de grave, el París Saint Germain añadió una nueva victoria a su estupenda racha, ante el Niza (2-3), que le dispara en el liderato de la Ligue 1.

PSG mantiene dominio y racha ganadora en Ligue 1

Son ya ocho victorias seguidas en la liga francesa, doce entre todas las competiciones, que ponen en orden la situación del cuadro de Luis Enrique tras un arranque irregular. Dominador en Francia y también en la Liga de Campeones, donde es líder y espera al Roma como próximo compromiso el miércoles, el cuadro parisino superó a uno de los equipos más en forma en dos minutos.

El Niza asumió la visita del PSG con cinco victorias en los últimos seis partidos antes del parón de selecciones. El choque medía a los dos equipos más en forma del torneo galo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El conjunto de Luis Enrique, que dejó a Ousmane Dembele, Vitinha y Ferran Torres en el banquillo, solo necesitó dos acciones puntuales a la media hora de juego para acomodar la situación. Después llegó la lesión de Doue, que pinta mal a falta de las pruebas de los próximos días.

Reacciones y consecuencias de la lesión de Desire Doue

De hecho, en el intermedio, Achraf Hakimi, capitán, dijo a la televisión francesa: "Tenemos un gran pensamiento para Desire Doue. Vamos a intentar ganar este partido por él".

El choque estaba encarrilado porque la contundencia parisina hizo añicos al Niza, que se adelantó en el marcador a los ocho minutos, en un rápido contraataque, con un pase largo de Axel Witsel hacia Jonathan Clauss, que envió un centro al espacio, donde irrumpió Mohamed Amoura y, de primeras, cruzó el balón ante la salida de Matvey Safonov.

No encontraba la forma de superar el entramado defensivo del conjunto de Olivier Pantaloni el cuadro visitante hasta que una mano de Xavier Mandza en un centro al área que detectó el VAR supuso el penalti que transformó Senny Mayulu y que fue el empate.

Un minuto después el PSG se puso por delante tras una recuperación en el centro del campo de Maghnes Akliouche, que arrebató la pelota a Xavier Mandza, que encontró a Fabian Ruiz, que lo envió a Achraf en una rápida contra. El marroquí asistió a Desiré Doué, en el segundo palo, que marcó a puerta vacía y puso por delante al campeón.

Después llegó la lesión, a tres minutos del intermedio, cuando Doue intentó proteger la pelota, hizo un mal gesto con la pierna derecha y se dañó la rodilla. Se dio cuenta de la gravedad el internacional francés, acostumbrado a salir adelante de otras lesiones. Fue retirado en camilla. El resto asumió la gravedad y le sustituyó Ferran Torres, que en el tramo final hizo el tercero, a la media vuelta, dentro del área, para un nuevo triunfo del PSG.

Aún así, sufrió más de lo esperado el cuadro de Luis Enrique cuando en la penúltima jugada del partido Ali Abdi hizo el segundo tanto local a pase de Jonathan Clauss. Pero se quedó sin tiempo. Era ya el 95.

El campeón sacó adelante un nuevo triunfo, el que le asienta en la cabeza de la clasificación en medio de la tristeza por perder a un jugador clave.