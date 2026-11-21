¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a una colaboración con los demócratas, aseguró que podría conseguir mejores resultados con la nueva mayoría opositora en el Congreso que con los republicanos y expresó su intención de alcanzar un acuerdo permanente con Irán que impida a Teherán desarrollar armas nucleares.

En una entrevista telefónica con Fox News, Trump sorprendió al mostrarse dispuesto a trabajar con sus adversarios políticos después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas de noviembre.

"Existe la posibilidad de hacer las cosas mejor de lo que las hicimos cuando teníamos una mayoría muy ajustada", afirmó el mandatario, en referencia al período en el que los republicanos controlaban el Congreso.

Trump reconoció incluso que los demócratas tienen propuestas positivas en materia sanitaria, uno de los principales puntos de confrontación entre ambos partidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los demócratas tienen algunas buenas propuestas sobre atención médica", sostuvo, aunque aclaró que también tienen otras que considera negativas.

Las declaraciones se producen mientras la nueva mayoría demócrata prepara su agenda legislativa, que incluye iniciativas destinadas a revertir los recortes a Medicaid y ampliar la protección de los programas de salud.

En otro tramo de la entrevista, Trump abordó las relaciones con Irán y aseguró que su objetivo es alcanzar un entendimiento duradero sobre el programa nuclear de la República Islámica. "Tengo la intención de concluir un acuerdo que sea permanente", afirmó.

El presidente subrayó que cualquier entendimiento con Teherán deberá garantizar que el país no adquiera armamento nuclear.

"Cualquier acuerdo que alcance con Irán garantizará que el país no obtenga armas nucleares", insistió.

Sin embargo, acusó a las autoridades iraníes de haber incumplido un memorando de entendimiento el mismo día de su firma, sin ofrecer mayores precisiones.

Trump también se refirió a la situación política interna de Irán y aseguró que no había buscado inicialmente un cambio de régimen.

"No estaba interesado en un cambio de régimen en Irán, pero el liderazgo actual es más racional", declaró.

Las afirmaciones se producen en medio de las persistentes tensiones entre Washington y Teherán y de las especulaciones sobre posibles nuevas operaciones militares estadounidenses contra territorio iraní.

Trump comenta sobre ciberataque a base de datos del FBI

Por otra parte, el mandatario comentó las informaciones sobre un presunto ciberataque contra una base de datos del FBI, que generó preocupación por la seguridad de los sistemas informáticos federales.

"No es algo bueno, no me gusta", afirmó al ser consultado por Fox News.

Sin embargo, añadió una reflexión sobre las posibles consecuencias del incidente: "Quizás así aprendamos cosas que no habríamos conocido de otra manera".

Trump no ofreció detalles adicionales sobre el alcance del ataque ni sobre la información que podría haber quedado comprometida.

Las declaraciones del presidente abarcaron así tres frentes de su administración: la posibilidad de negociar con los demócratas, la búsqueda de un acuerdo nuclear con Irán y la seguridad informática de las instituciones federales estadounidenses.