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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La cantante Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se dieron el "sí, acepto" en una ceremonia celebrada en Palm Springs este sábado 21 de noviembre.

Boda íntima con familiares y amigos cercanos

De acuerdo con Entertainment Tonight, la pareja, que lleva cinco años de relación, celebró su boda en una reunión íntima a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Entre ellos estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante, y su hermana Noah. Hasta el momento, se desconoce si su padre, Billy Ray Cyrus, estuvo presente.

El lugar fue decorado con flores blancas y Morando fue visto llegando al lugar, en horas previas, con una chaqueta verde y pantalones negros. Durante la jornada, medios internacionales también reportaron la llegada de Tish, quien fue fotografiada llorando junto a su esposo, Dominic Purcell.

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Detalles y festejos previos a la ceremonia

Los festejos comenzaron desde el viernes por la noche, cuando se realizó un ensayo de la ceremonia. Según los reportes, al menos 20 invitados asistieron al encuentro, en el que se ofrecieron platillos como filete mignon y ravioles de langosta.

Este es el segundo matrimonio de la estrella, quien anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth.

Miley ha expresado que la llegada de Morando a su vida le ha permitido experimentar cambios personales.

Hace un mes, ambos protagonizaron un momento romántico durante un concierto en el Hollywood Bowl, donde la cantante invitó a su entonces prometido al escenario para interpretar juntos "Let's Get Married", como si se tratara de un presagio de su boda.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2025, aunque la cantante reconoció que no esperaba recibir la propuesta.