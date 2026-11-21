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Este sábado se disputarán cuatro partidos en el cierre de la fase regular del Apertura 2026, donde Pachuca, Toluca, Santos Laguna, León, Pumas, Monterrey, Tigres y América buscarán una decisiva victoria que les permita cumplir sus objetivos.

¿Qué se juega en cada partido?

Pachuca vs. Toluca

Pachuca necesita ganar para meterse a la Fiesta Grande. Toluca busca asegurar su lugar entre los cuatro mejores de la clasificación.

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Santos vs. León

Duelo directo por un boleto a Liguilla. En Torreón será un partido de "vida o muerte" por la clasificación.

Pumas vs. Monterrey

Pumas recibe a Rayados en Ciudad Universitaria con la obligación de ganar, si no, está fuera.

Tigres vs. América

América visita El Volcán con la última oportunidad de alcanzar el liderato de la tabla general. El liderato lo disputan Guadalajara, Cruz Azul y América.

Horarios y canales

Pachuca vs Toluca | 16:50 horas | Transmisión por FOX+ y FOX One.

Santos Laguna vs León | 17:00 horas | Transmisión por ESPN, ViX Premium, Disney+ Premium y Layvtime en YouTube.

Pumas vs Monterrey | 19:00 horas | Transmisión por ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Tigres vs América | 21:00 horas | Transmisión por FOX, FOX One y Azteca 7.