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Carlos Alcaraz se clasificó este sábado para su segunda final consecutiva de las Finales ATP tras remontar y sufrir ante el estadounidense Ben Shelton, que se adjudicó el primer set y llevó una pugna muy equilibrada al desempate, en el que el español no perdonó (3-6, 6-3 y 7-6(1)).

Carlos Alcaraz avanza a la final tras un partido reñido

El murciano, que fue de menos a más y encontró en el segundo parcial el juego que no había conseguido desplegar en el inicio, buscará este domingo, ante el ganador del partido entre Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev, un título que se le resistió el año pasado, cuando cayó ante Jannik Sinner.

Ben Shelton y su vínculo con Juan Carlos Ferrero

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Por su parte, Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero a partir de la próxima temporada, murió en la orilla y se quedó cerca de firmar una de las victorias más importantes de su carrera, en un torneo que disputó por segunda vez, aunque en la anterior edición no cosechó ni un triunfo.