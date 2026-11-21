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CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Un par de sondas espaciales entraron en órbita alrededor de Mercurio el sábado, tras un viaje de ocho años por el sistema solar interior con la misión de desentrañar algunos de los misterios de nuestro planeta más pequeño.

Agencia Espacial Europea anuncia llegada de BepiColombo

Los exploradores robóticos acoplados —uno europeo y el otro japonés— se separarán el próximo mes para cartografiar y estudiar el abrasador planeta desde distintas altitudes. La misión, de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros), se conoce en conjunto como BepiColombo.

La Agencia Espacial Europea anunció la llegada de BepiColombo a través de redes sociales. Una serie de encendidos de propulsores redujo lo suficiente la velocidad de las naves como para que quedaran capturadas por la débil gravedad del planeta. Pero transcurrieron varias horas de tensión antes de que los controladores de vuelo en Alemania —a 152 millones de kilómetros (94 millones de millas)— pudieran confirmar que BepiColombo había alcanzado la órbita. Los equipos examinaron minuciosamente los datos que llegaban; no se disponía por el momento de más información.

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Cronología y detalles técnicos de la misión BepiColombo

BepiColombo es apenas la tercera nave espacial que visita Mercurio —el planeta más cercano al Sol y apenas más grande que la Luna— y la primera en más de una década.

La Mariner 10 de la NASA sobrevoló Mercurio tres veces a mediados de la década de 1970. En el equipo estaba el fallecido matemático italiano Giuseppe "Bepi" Colombo, en cuyo honor se bautizó esta misión. La nave Messenger de la NASA entró en órbita alrededor de Mercurio en 2011 y, tras quedarse sin combustible, se estrelló contra el planeta en 2015.

Lanzada en 2018, BepiColombo tomó una ruta más lenta e indirecta para llegar a Mercurio: pasó una vez cerca de la Tierra, dos veces cerca de Venus y seis veces cerca de Mercurio para recibir asistencias gravitatorias que guiaron su trayectoria. Todos esos bucles sumaron más de 10.000 millones de kilómetros (6.000 millones de millas) en el "odómetro". El dúo de sondas se desprendió de su nave nodriza en septiembre para el tramo final del viaje.

El científico principal del proyecto, Geraint Jones, manifestó que él y otros no pueden esperar a que el próximo año empiecen a llegar todos los nuevos datos. La misión permitirá comparar "mediciones sin precedentes tomadas por dos naves espaciales en el planeta al mismo tiempo", señaló.

Una vez que orbiten por separado, el satélite de la Agencia Espacial Europea y la nave más pequeña de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial estudiarán el denso interior de Mercurio y su campo magnético exterior, además de todo lo que hay entre ambos: cráteres de impacto, llanuras volcánicas, crestas montañosas y picos que sobresalen hasta 4,8 kilómetros (3 millas).

La temperatura en Mercurio puede superar los 427 grados Celsius (800 grados Fahrenheit), lo que añade presión a los sistemas electrónicos y de ingeniería. Los funcionarios de las agencias espaciales quieren mantener la misión en marcha durante al menos un año terrestre, o el equivalente a cuatro años de Mercurio.

"La nave espacial y sus instrumentos deben mantenerse lo más fríos posible, lo cual es en sí mismo un enorme desafío técnico", comentó Jones en un correo electrónico.

A pesar de su relativa cercanía a la Tierra, Mercurio es uno de los planetas menos explorados del sistema solar. Solo los planetas exteriores Urano y Neptuno han tenido menos visitantes: una única Voyager 2 en la década de 1980.