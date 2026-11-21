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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- En un intenso operativo, los "Lobos" y los "Murciélagos", elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército, respectivamente, así como integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, cazaron a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el "Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave o Los Mazatlecos.

El secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció su valentía, autoridades estadounidenses se sumaron a esta distinción, entre ellos el fiscal general de EU, Todd Blanche.

"Elogiamos a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Especiales de México por llevar a cabo el operativo como parte de nuestro esfuerzo bilateral para eliminar a los terroristas en México", dijo en redes sociales.

¿Cómo cazaron los "Lobos" y los "Murciélagos" al "Chapo Isidro"?

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De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación fue realizada en tres fases y se utilizaron "ingenios tecnológicos" para capturar a uno de los 10 más buscados del FBI.

Con información, obtenida a través de la colaboración de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos, se ubicó al líder "Chapo Isidro" y Germán Rolando Gálvez Meza, alías Serafín, su primo y considerado el segundo al mando, y a José "N", su cuñado y operador financiero.

Según el comunicado, los militares de élite arribaron de manera sigilosa, vía terrestre por distintas vías de acceso al área al municipio de Guasave, Sinaloa, donde se encontraba el "Chapo Isidro", y se mantuvieron allí para mantener el efecto sorpresa.

La Defensa explicó que para capturarlos emplearon un dispositivo de seguridad interno y externo que desató un enfrentamiento, pero se evitó la huida del capo y la llegada de refuerzos criminales, hasta que lograron ingresar a la casa en la que se encontraba.

"Mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas", dijo la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tras ingresar al domicilio y confirma la identidad de los criminales, los militares de élite sacaron al "Chapo Isidro", junto a los demás líderes criminales, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

¿Quiénes son los "Lobos" de la Guardia Nacional?

Los "Lobos" son la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional, creada en 2020, elementos altamente capacitados y especializados para reaccionar en situaciones de riesgo.

De acuerdo con la Guardia Nacional, el objetivo de "Los Lobos" es el combate a amenazas que pongan en riesgo a la seguridad pública y el apoyo en operaciones coordinadas.

"Su misión se centra en salvaguardar la integridad de la población, restablecer el orden y actuar con precisión táctica en escenarios complejos, bajo un estricto apego a los derechos humanos y al marco legal vigente", dijo la GN a EL UNIVERSAL.

De acuerdo con la institución, los "Lobos" son una fuerza de seguridad en constante capacitación, que entrenan con técnicas avanzadas, usan equipo especializado para fortalecer su capacidad de respuesta.

Un comunicado que emitió la Guardia Nacional en 2022, explicó que entre las funciones de las FERI están las siguientes actividades:

-Rescate de rehenes y personas en situación de riesgo o privadas de su libertad

-Resolución situaciones de riesgo

-Traslado de reos de alta peligrosidad

-Búsqueda, localización, desactivación y neutralización de artefactos explosivos, así como neutralización de amenazas de materiales químicos, biológicos o radiológicos

-Apoyo a las autoridades ministeriales en cateos

-Participación en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada

-Operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva

-Proporcionar seguridad en actos públicos especiales

Abaten a 7 y mueren 4 militares en operativo

Debido a la detención del narcotraficante, se registraron narcobloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

En el operativo, elementos abatieron a 7 presuntos delincuentes, se detuvo a 8, entre ellos el Chapo Isidro y sus familiares. Además, murieron 4 militares que se trasladaban a Guasave para reforzar la seguridad.

"Debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano", describió y lamentó la Defensa.

¿De qué acusan al "Chapo Isidro"?

Exoperador de "Los Beltrán Leyva", era aliado de "Los Mayos", facción del Cártel de Sinaloa, era buscado en México por delincuencia organizada y narcotráfico.

Meza es requerido por los Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

A los criminales se les decomisó:

-1 fusil Barret Calibre .50"

-10 armas de diversos calibres

-1 lanzagranadas 2 granadas de mano

-Cargadores

-Cartuchos de diferentes calibres

-Equipo táctico

-Droga

-Dinero en efectivo