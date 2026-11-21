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GUASAVE, Sinaloa, México (AP) — Un estallido de violencia en el estado mexicano de Sinaloa, ocurrido tras la captura del líder criminal Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", por parte de las autoridades mexicanas, dejó al menos 11 muertos, informaron las autoridades el sábado.

Violencia y enfrentamientos tras captura de líder criminal

Meza Flores fue uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Fue capturado y trasladado en avión a la Ciudad de México el sábado tras un intenso tiroteo entre fuerzas mexicanas y pistoleros del cártel durante la noche, que provocó terror entre los residentes de la ciudad de Guasave y la quema de varios camiones y negocios.

El Gabinete de Defensa de México dijo el sábado por la tarde que siete presuntos pistoleros del cártel y cuatro soldados mexicanos murieron.

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El capo ascendió en las filas del cártel hasta dirigir la organización de los Beltrán Leyva y, más tarde, se convirtió en líder de su propio grupo, la Organización Criminal Transnacional Meza Flores. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Era buscado por traficar drogas hacia Estados Unidos y portar armas de fuego ilegalmente.

En un informe difundido la mañana del sábado, el gobierno mexicano indicó que información de inteligencia del gobierno del presidente Donald Trump ayudó a las autoridades a capturarlo, pero dio pocos detalles sobre cómo coordinaron las autoridades de México y Estados Unidos para detener al líder delictivo.

El capo era además un aliado clave de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como "Los Mayos", designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Trump el año pasado. Su captura representa un golpe para la organización criminal, mientras se enfrenta a otra facción por el control del estado del norte de México.

Las autoridades de Estados Unidos y México celebraron el arresto como una victoria en materia de seguridad. Trump ha presionado al gobierno de México para ir tras los grupos delictivos.

Mientras el feroz tiroteo daba paso a una tensa calma el sábado, expertos advierten que ello podría desatar otra ola de violencia en una región que ya se encuentra atrapada en una lucha de poder entre facciones rivales del cártel.

Acciones de la autoridad y operativo en Guasave

La acción de las fuerzas mexicanas contra el cártel alimenta la violencia

La captura de Meza Flores y su segundo al mando en la ciudad de Guasave, Sinaloa, desató una ola de violencia cuando estalló un tiroteo alrededor de las 7 de la tarde del viernes, según residentes del municipio de 290.000 habitantes. Pronto, helicópteros militares y drones volaban sobre la zona y abrieron fuego contra ubicaciones clave en toda la ciudad.

Imágenes de la ciudad de Guasave, Sinaloa, muestran a civiles gritando mientras huían de disparos durante un partido de béisbol, autos y negocios en llamas, y helicópteros que sobrevolaban en círculos disparando contra personas. Este tipo de demostraciones de fuerza por parte de los cárteles son comunes tras la captura o muerte de sus líderes.

"Todos los enfrentamientos ocurrieron en toda la ciudad de Guasave", dijo Alma Camacho, residente de Guasave y periodista local. "No nada más se concentró en el malecón, sino que se fue expandiendo a toda la ciudad".

Las autoridades mexicanas señalaron que utilizaron el sigilo y la sorpresa para capturar al capo, al establecer un perímetro de seguridad alrededor del edificio donde se encontraba. Tras ser atacados con armas y explosivos, presuntamente por operadores del cártel, elementos de las fuerzas armadas ingresaron a una vivienda y lo detuvieron. Posteriormente fue trasladado en una aeronave a la Ciudad de México para comparecer ante la fiscalía.

Un video difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional de México muestra a Meza Flores y a otras dos personas escoltadas por soldados fuertemente armados hasta una aeronave militar, para comparecer ante la fiscalía en la Ciudad de México. Según las autoridades, fueron detenidas ocho personas en total.

Como resultado de la violencia, el Ejército mexicano y fuerzas especiales de la Guardia Nacional no pudieron extraer a Meza Flores de Guasave sino hasta las 4 de la mañana del sábado, dijo un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el caso.

"Fue algo extraordinario sacarlo (a Meza Flores)", dijo el funcionario, que describió una intensa respuesta por parte de integrantes del grupo criminal que mantuvieron al menos "10 bloqueos" con vehículos incendiados en las calles de Guasave.

Terror en Sinaloa

Paola Sánchez, residente de Guasave y bombera, dijo que miles de personas se encontraban aterrorizadas la noche del viernes mientras se refugiaban de los intensos tiroteos en tiendas de abarrotes y otros lugares.

"Anoche había muchos comercios quemados... kioscos, farmacias, carros, camiones", dijo a The Associated Press.

Señaló que los bomberos de la ciudad tuvieron que resguardarse en su estación y esperar hasta la mañana del sábado órdenes de sus superiores para enviar las primeras cuadrillas a revisar si aún había negocios o vehículos en llamas.

Una tensa calma pareció asentarse sobre la ciudad el sábado. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, escribió en una publicación en X el sábado por la mañana que las fuerzas armadas permanecerían desplegadas en el estado de Sinaloa para proteger a la población civil. Las autoridades no dieron detalles sobre cuántas personas resultaron heridas o murieron en los enfrentamientos.

Varios camiones calcinados seguían alineados en la autopista que conduce al pueblo, bloqueando las carreteras el sábado.

"Todavía están las secuelas de lo que fue la guerra anoche. Carros quemados en las calles, varios Oxxos completamente quemados", dijo Camacho, en referencia a una cadena de tiendas de conveniencia en México.

Entre los pobladores de Guasave todavía hay "mucho terror" porque las fuerzas de seguridad estaban ausentes de las calles, señaló.

La captura provoca celebraciones y advertencias

La detención de Meza Flores marca otra captura de alto perfil de un líder criminal, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta la presión de Trump para endurecer las acciones contra los cárteles. Sheinbaum ha ido tras los grupos delictivos con mayor agresividad que sus predecesores, y los homicidios han disminuido de forma significativa en sus dos años en el cargo.

Los gobiernos de Estados Unidos y México celebraron la captura el sábado, y la DEA elogió a las autoridades mexicanas.

"Resultados como estos no se logran de la noche a la mañana. Se logran a través de la cooperación constante y la confianza. Esto es lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos", escribió el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson en una publicación en X. "Seguiremos persiguiendo a los criminales".

García Harfuch calificó la detención como "un paso importante para la pacificación de Sinaloa".

El gobierno de Sheinbaum ha neutralizado a varios líderes criminales, entre ellos, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", quien fue abatido por el Ejército en febrero.

El analista de seguridad mexicano David Saucedo dijo que la captura de Meza Flores marcó otro caso en el que los gobiernos de México y Estados Unidos recurren cada vez más a una estrategia de seguridad de larga data, que, según algunos críticos, podría alimentar más violencia a largo plazo.

La llamada estrategia de "capos" se basa en centrarse en líderes como Meza Flores como una forma de combatir a los cárteles. Pero, según los expertos, esto a menudo desencadena disputas violentas por el poder entre grupos, como la que ocurre actualmente en Sinaloa.

Para Saucedo, es evidente es que esto es producto de la presión de Estados Unidos. Afirma que lo que hacen es capturar a capos de alto perfil, pero no desmantelan toda la organización. Aunque arresten al número 1 y al número 2, toda la red de sicarios, vendedores de droga a nivel callejero, negocios y conexiones políticas y policiales permanece intacta, concluyó.