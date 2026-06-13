El pentacampeón se presenta en NY

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NUEVA JERSEY, EU.- El pentacampeón mundial Brasil debutará hoy sábado ante un Marruecos que promete dar batalla tras su histórico cuarto puesto en Qatar 2022 en un Grupo C que completan Escocia y Haití y en el estreno del legendario entrenador italiano Carlo Ancelotti como conductor de una "canarinha" a la que buscará llevar de regreso a la cima como lo hizo con tantos clubes por los que pasó.

"Es una experiencia nueva para mí y me genera una gran responsabilidad y un honor poder representar al país del fútbol por excelencia", afirmó Ancelotti, que dijo sentirse "muy cómodo" en su nuevo rol y prometió llevar a Brasil tan lejos como sea posible en esta Copa, soñando con la posibilidad de volver a alzarla como lo hizo por última vez en Corea-Japón 2002 al mando de Luiz Felipe Scolari.

"Para Brasil es una novedad tener un técnico extranjero, pero el trabajo que hicimos y hacemos nos pone en buena posición para ser competitivos y estamos listos para comenzar", agregó "Carletto", campeón de la Champions con Milan y con Real Madrid, con los que también se consagró en Italia y España, como lo hizo con Bayern Munich en la Bundesliga, con Chelsea en la Premier y con PSG en la Ligue 1.

Es el único capaz de haberlo logrado y tratará a usar toda esa experiencia para a llevar a Brasil a lo más alto, como lo hizo Carlos Alberto Parreira en la edición que albergó Estados Unidos (anfitrión en esta junto con México y Canadá) en 1994 al derrotar por penales a una Italia que dirigía Arrigo Sacchi y en la que Ancelotti integraba el cuerpo técnico.

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Espina que tratará de sacarse al frente del Brasil que se la clavó y que mañana "saldrá concentrado porque Marruecos es un gran equipo y le tenemos un gran respeto", advirtió al considerar que una de las "favoritas es España en un Mundial muy equilibrado, donde varias selecciones tienen chances de llegar a fondo".

Uno de los preferidos del italiano es el delantero Vinicius Jr, a quien dirigió en Real Madrid y que afirmó: "No vine aquí para ser el mejor del Mundial, sino para ayudar a Brasil a volver a la cima. Tengo más experiencia y estoy preparado para disputar un gran torneo", afirmó al considerar que la ansiedad del estreno "desaparecerá mañana cuando salgamos a la cancha a jugar con alegría".

"Deseamos que Neymar vuelva lo antes posible. Muchos de los movimientos que aprendí fueron viéndolo jugar. Dentro de la cancha, muchas de las cosas que hice fueron intentando imitarlo. Siempre me da consejos y espero tenerlo cerca nuevamente", aseguró Vinicius.

Consultado por los contratiempos que muchos de los protagonistas y también de los aficionados padecieron al querer ingresar a Estados Unidos, en algunos casos sin poder lograrlo, declaró: "Es un tema muy delicado. Esperamos que todos puedan entrar y alentar aquí porque el futbol es para todos".

El partido se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, escenario de la gran final del 19 de julio y cercana a una Nueva York convulsionada por las finales de la NBA entre los Knicks y San Antonio Spurs.