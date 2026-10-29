El Real Madrid se disculpa con China

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MADRID.- El Real Madrid pidió disculpas el miércoles al pueblo chino tras las declaraciones de Kylian Mbappé que fueron consideradas irrespetuosas hacia Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista. La disculpa del Madrid se produjo llegó un día después de que Mbappé expresara su pesar por sus comentarios, en medio de la polémica generada por el asunto.

"El Real Madrid CF desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé", dijo un comunicado el club español.

En una entrevista en línea, Mbappé había hablado de su meme favorito sobre sí mismo y, al parecer, se refirió a Mao Zedong como "un dictador chino".

Hubo una reacción inmediata y el delantero francés perdió acuerdos de marca con al menos tres empresas chinas diferentes. Más tarde manifestó que su comentario fue "desacertado" y que "ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas" de todo el mundo. El Madrid indicó que "se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino".

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Asimismo, el club reafirmó su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos.

China Media Group (CMG) había dicho que suspendió las transmisiones de partidos de la liga española y de otros encuentros en los que participara el astro, y exigió una disculpa de La Liga, Mbappé y el Madrid.

CMG indicó que recibió la disculpa del Madrid, sin añadir más comentarios.

La Liga española también se ha disculpado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el miércoles que se tomó "en serio" la disculpa de Mbappé, pero quedaba por ver si eso le ayudaría a recuperar los acuerdos de marca u otros negocios que perdió el martes.