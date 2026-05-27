El Thunder, a un paso de las Finales

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Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos, Alex Caruso encabezó otro sólido aporte desde la banca con 22 y el Thunder de Oklahoma City quedó a una victoria de regresar a las Finales de la NBA al vencer el martes 127-114 a los Spurs de San Antonio.

Jared McCain — convocado ante las ausencias de Jalen Williams y Ajay Mitchell — anotó 20 unidades en su primer duelo como titular en playoffs con el Thunder, vigente campeón de la NBA, que lidera las finales de la Conferencia Oeste por 3-2.

Chet Holmgren sumó 16 puntos y 11 rebotes por el Thunder, mientras que Isaiah Hartenstein tuvo una noche de 12 puntos y 15 rebotes en Oklahoma City.

Stephon Castle anotó 24 puntos para San Antonio, que recibió contribuciones de 22 puntos de Julian Champagnie y 20 de Victor Wembanyama — limitado a 4 de 15 en tiros de campo.

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Keldon Johnson anotó 15 desde la banca para San Antonio, que falló 29 de sus 41 intentos de triples.

El sexto partido está programado para el jueves en San Antonio. Si hay un séptimo, será de vuelta en Oklahoma City el sábado — y mientras esta serie llega a su fin, los Knicks de Nueva York esperan ya a su rival.

Los Knicks jugarán contra el ganador de la serie Thunder-Spurs en el primer partido de las Finales de la NBA el 3 de junio. Esa serie comienza en la ciudad de la Conferencia Oeste.