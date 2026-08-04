Erupción del Volcán de Fuego en Guatemala obliga a evacuar a 1,421 personas

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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las autoridades guatemaltecas se mantenían en alerta el martes por la erupción del Volcán de Fuego que comenzó la víspera y que obligó a evacuar a cientos de personas que habitan en las faldas del coloso.

CONRED coordina evacuación y albergues tras erupción

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), dijo en conferencia de prensa que 1,421 personas fueron evacuadas y albergadas en por lo menos ocho albergues de 18 comunidades afectadas. Otras 29 mil personas se han visto perjudicadas por la caída de ceniza en los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.

La secretaria explicó que en los tres departamentos se ha elevado a roja la alerta, debido al peligro existente para la población que vive cerca del volcán y debe evacuar. También llamó a las personas a utilizar mascarilla, así como limpiar los techos de sus casas debido al peso de la gran cantidad de ceniza caída.

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Eva Cajabón Pérez dijo que salió de su hogar por el peligro existente. La mujer narró que las autoridades brindaron apoyo, acompañamiento y albergue, pero que ella y su familia no quería evacuar su vivienda.

"Yo salí por mis hijos y mis nietos", dijo la mujer, que explicó que su esposo y un hijo se quedaron en el hogar para protegerlo por temor a que se produzcan pillajes. "Uno tal vez no tiene mucho, pero lo poquito que tiene ha costado hacerlo y hay gente que se aprovecha". La vecina dijo dejó su hogar al recordar la situación tan grave ocurrida hace ocho años cuando el volcán hizo erupción matando a cientos de personas.

INSIVUMEH alerta sobre ríos de lodo y lava

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, tiene una elevación de 3.768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono formado por capas de lava dura, ceniza y rocas. Está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

Durante la madrugada, mientras familias completas eran trasladadas en autobuses o ambulancias, el coloso mostraba toda su fuerza lanzando humo, ceniza y lava hasta unos 300 metros de altura, según las autoridades.

La secretaria explicó que la ceniza ha alcanzado a la zona suroeste del país y podría afectar plantaciones, personas y animales.

"Le pido a la población, especialmente a las comunidades alrededor del volcán, que acaten las recomendaciones de evacuar. Si no quieren ir a albergues donde hay comida caliente, insumos para ser atendidos, pueden irse a casas de sus familias, pero deben salir del lugar", enfatizó.

Ogaldes dijo que también se coordina para atender a los animales que las personas dejaron en sus hogares al ser evacuadas.

Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), dijo que desde el cráter del volcán descienden ríos de lodo con agua y piedras calientes y alcanzan hasta siete kilómetros de longitud. Las autoridades dijeron que las próximas 72 horas son importantes para saber más de comportamiento del volcán.

La ruta que circula cerca del volcán ha sido cerrada y el Ministerio de Educación suspendió las clases en al menos tres municipios.

En junio del año pasado el volcán volvió a tener una etapa eruptiva que provocó evacuaciones preventivas.

Una erupción el 3 de junio de 2018 mató a cientos de personas y provocó la desaparición de una comunidad entera. Según autoridades hasta 1.7 millones de personas se vieron afectadas por esa erupción.