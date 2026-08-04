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Bomberos en Grecia refuerzan líneas de contención de incendios antes de que vuelvan los vientos

Autoridades griegas reportan arrestos por negligencia y posible fuego provocado en incendios.

Por AP

Agosto 04, 2026 06:31 p.m.
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Bomberos en Grecia refuerzan líneas de contención de incendios antes de que vuelvan los vientos
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      ATENAS (AP) — Los bomberos al oeste de Atenas aprovecharon una pausa en los fuertes vientos y el martes reforzaron las líneas de contención mientras los meteorólogos advertían que en los próximos días volverán ráfagas más intensas y temperaturas más altas.

      Acciones de la autoridad

      Varios incendios que arrasaron comunidades montañosas y zonas costeras al oeste de la capital griega quedaron bajo control durante la noche. Aviones y helicópteros arrojaron agua dentro de los perímetros contenidos durante la mañana, apagando focos activos mientras los vientos se mantenían en calma.

      "Hay una enorme carga de fuego en la zona y el riesgo aumenta a medida que avanza el día", dijo Costas Tsingas, jefe de la Asociación de Bomberos de Grecia. "El objetivo es que el día termine mejor de lo que empezó".

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      Arrestos y causas de incendios

      Incendios iniciados por negligencia provocan ola de arrestos

      Ardiendo por quinto día, el incendio a las afueras de Atenas provocó la evacuación de más de 1.000 personas y fue atribuido a una línea eléctrica defectuosa de un parque eólico en la zona.

      Las restricciones y los cierres de parques se imponen localmente según los niveles de riesgo de incendio. Las autoridades dicen que 33 personas fueron arrestadas entre el 29 de junio y el 2 de agosto por iniciar incendios, incluidas 30 por negligencia y tres bajo sospecha de fuego provocado. La mayoría de los casos de negligencia involucraron trabajos agrícolas realizados pese a prohibiciones locales, incluida la soldadura.

      Los equipos trabajan contrarreloj: los vientos suelen intensificarse por la tarde, un fenómeno costero común en todo el Mediterráneo en verano, cuando la tierra se calienta más rápido que el mar y atrae brisas más fuertes.

      El ejército desplegó maquinaria de orugas para abrir cortafuegos en las laderas calcinadas, mientras unidades especializadas avanzaban a pie hacia zonas boscosas para extinguir brasas humeantes antes de que pudieran reavivarse.

      Más de 1.000 personas han sido evacuadas de los alrededores del balneario costero de Porto Germeno y de otras zonas al oeste de la capital, incluidas más de 250 rescatadas por embarcaciones desde playas de la zona.

      Impacto en Francia

      Los incendios en Francia dejan municiones al descubierto

      Las prolongadas olas de calor en toda Europa este verano han dejado a Francia seca como yesca, alimentando incendios que esta semana dejaron al descubierto municiones enterradas desde hace mucho tiempo en una zona boscosa.

      El enorme incendio forestal a las afueras de la ciudad suroccidental de Burdeos, que ha calcinado unos 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas), dejó al descubierto lo que se cree que son municiones de la época de la Segunda Guerra Mundial.

      Expertos en desminado han encontrado más de 400 proyectiles y otras municiones en los últimos días en Le Porge, la localidad más afectada, donde 183 viviendas fueron destruidas. Los residentes describieron haber escuchado explosiones que se cree que fueron detonaciones de los viejos proyectiles, dijeron las autoridades.

      El incendio se mantuvo contenido y se permitió que miles de evacuados regresaran el lunes. Más de 224.000 personas huyeron en la mayor evacuación civil de Francia fuera de tiempos de guerra.

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