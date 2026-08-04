Sara Rocha lleva al Congreso de SLP defensa de "Alito" Moreno ante el INE

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La diputada local y presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, trasladó al Congreso de San Luis Potosí la defensa del dirigente nacional de su partido, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, al presentar un punto de acuerdo dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE).

La legisladora pidió al organismo electoral conducirse con legalidad, imparcialidad y eficiencia, además de garantizar la libertad de expresión sin ejercer lo que calificó como censura por motivos políticos.

El planteamiento deriva de una determinación del INE relacionada con expresiones de Moreno Cárdenas contra el partido gobernante. Rocha Medina consideró que la actuación de la autoridad electoral fue "antidemocrática" y sostuvo que las instituciones no deben responder a los intereses del gobierno o de grupos políticos.

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"Cuando los órganos electorales empiezan a responder a los intereses del régimen en turno, al partido político dominante o a las élites de poder, se empieza a perder el objeto de su creación", afirmó.

El exhorto también está dirigido de manera general a las dependencias gubernamentales, para que respeten el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la propuesta no especifica qué acciones concretas deberían adoptar ni identifica a las instituciones que presuntamente habrían vulnerado ese derecho.

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Rocha Medina sostuvo que las expresiones de candidatos y dirigentes partidistas forman parte forman del debate público, especialmente durante los procesos electorales, y consideró que las autoridades deben evitar restricciones motivadas por diferencias políticas.

El punto de acuerdo no representa una instrucción para el INE. Fue enviado a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, donde deberá analizarse antes de una posible votación del pleno.