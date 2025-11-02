logo pulso
Emocionantes duelos en la Liga MX este domingo

Los equipos se enfrentarán en la Jornada 16 del Apertura 2025 en busca de un lugar en el Play-In del torneo.

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 10:25 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El fin de la fase regular se encuentra a la vuelta de la esquina. Este domingo, se disputarán los partidos restantes de la

Jornada 16
del Apertura 2025

, a falta de una fecha más para que se defina quiénes serán los equipos que disputarán el Play-In del torneo.

En esa búsqueda, los Pumas de Efraín Juárez desafiaron los pronósticos y todavía mantienen la esperanza de mantenerse con vida. Sin embargo, si desean avanzar a la siguiente ronda, deberán imponerse a los "Xolos" de Tijuana en el estadio Olímpico Universitario.

Unas horas más tarde, los Cañoneros de Mazatlán se enfrentarán a los Gallos Blancos de Querétaro. Mientras que, por la noche, los Tuzos de Pachuca recibirán la visita de los rojiblancos de Chivas.

De los tres partidos que se disputarán en la agenda dominical, solamente el de Pumas se transmitirá por televisión abierta. Estos son sus horarios.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Liga MX?

Domingo, 2 de noviembre

Pumas vs Tijuana | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Las Estrellas.

Querétaro vs Mazatlán | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV y FOX One.

Pachuca vs Chivas | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV y FOX One.

Emocionantes duelos en la Liga MX este domingo
Los equipos se enfrentarán en la Jornada 16 del Apertura 2025 en busca de un lugar en el Play-In del torneo.

