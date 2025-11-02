América gana y se acerca a la cima

El América impuso condiciones en el Estadio Ciudad de los Deportes y derrotó 2-0 a León en la recta final del Apertura 2025. Con goles de Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, las Águilas alcanzaron los 34 puntos.

Desde el arranque, los dirigidos por André Jardine mostraron superioridad en la posesión y en la propuesta ofensiva. Kevin Álvarez estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 47, cuando intentó rematar frente al arco, pero no logró conectar de lleno con el balón.

Álvaro Fidalgo y Chiquito Sanchez fueron protagonistas en el medio campo, generando peligro con disparos que pusieron en aprietos a la defensa esmeralda. El León, por su parte, resistía con orden, aunque sin poder desplegar su juego ofensivo habitual.

El marcador se abrió al minuto 57 con una genialidad del francés Allan Saint-Maximin. Tras un tiro de esquina y una serie de toques dentro del área, el atacante tomó el balón desde fuera y soltó un potente disparo que se coló en el arco visitante.

A partir de entonces, América controló el ritmo del juego, obligando a León a adelantar líneas sin éxito. Los esmeraldas apenas registraron su primer disparo a puerta al minuto 73, cuando Salvador Reyes probó de media distancia, aunque sin inquietar realmente a Luis Malagón.

Jardine movió su banca para asegurar el resultado. Ingresaron Jonatan dos Santos y el joven Patricio Salas, quienes aportaron frescura al medio campo y ayudaron a mantener el control

del balón.

El golpe final llegó al minuto 83. Brian Rodríguez desbordó y sirvió un balón preciso para Rodrigo Aguirre, quien dentro del área giró de media vuelta y definió con potencia para marcar el 2-0 definitivo.