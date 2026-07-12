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Las semifinales del Mundial podrán verse por tv abierta en México

Las cadenas Televisa y TV Azteca llevarán los partidos a millones de hogares mexicanos.

Por El Universal

Julio 12, 2026 11:35 a.m.
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Las semifinales del Mundial podrán verse por tv abierta en México
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      La Copa del Mundo de 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Francia, España, Inglaterra y Argentina superaron un exigente camino, con actuaciones convincentes y figuras de talla mundial como protagonistas, se mantienen en la lucha por conquistar el trofeo más importante del futbol.


      Tras dejar en el camino a rivales de gran nivel, las cuatro selecciones buscarán confirmar que su presencia entre las mejores del certamen no es producto de la casualidad. Cada una de ellas intentará dar el último paso hacia la gran final y acercarse al sueño de coronarse campeona en la edición más grande de la historia.

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      Para los aficionados mexicanos hay una noticia adicional que aumenta la expectativa por esta fase decisiva. Luego de seguir el desarrollo del torneo a través de distintas plataformas y señales de televisión, podrán disfrutar de ambos encuentros de semifinales sin costo adicional, gracias a su transmisión en televisión abierta.
      Los dos partidos, que prometen emociones de principio a fin y enfrentarán a algunas de las mayores potencias del futbol mundial, fueron confirmados por Televisa y TV Azteca. Las principales cadenas del país llevarán las acciones a millones de hogares, esperando registrar una gran audiencia para una de las etapas más atractivas del certamen.
      HORARIOS Y CANALES DE LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL
      Francia vs España
      Fecha: Martes 14 de julio
      Hora: 12:40 pm
      Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

      Inglaterra vs Argentina
      Fecha: Miércoles 15 de julio
      Hora: 12:40 pm
      Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.

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