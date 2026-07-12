Hombre de 53 años muere arrollado en carretera 57
Paramédicos de Cruz Roja confirmaron la muerte del hombre tras el accidente.
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Un hombre de 53 años, identificado como Walter Vicente, de origen hondureño y en situación de calle, murió tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera 57.
Los hechos fueron reportados después de la 01:00 de la madrugada de este domingo, cuando el hombre caminaba sobre los carriles centrales de la carretera 57, cerca de la parte ascendente del puente Colorines, frente a la Terminal Terrestre Potosina, con dirección a la Zona Industrial.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes, al valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación para determinar las causas del fallecimiento.
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