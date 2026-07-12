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Realizan simulacro de incendio en una Estancia Infantil

Participó personal de la institución, bomberos y Cruz Roja

Por Carmen Hernández

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Realizan simulacro de incendio en una Estancia Infantil
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      RIOVERDE.- En la Estancia Infantil de Rioverde se llevó a cabo un simulacro de conato de incendio donde participó personal de la estancia, Cruz Roja  y bomberos, para medir tiempos de rescate de posibles víctimas.  

      En este evento programado participó el cuerpo de bomberos de Rioverde, la Cruz Roja Mexicana.  La hipótesis que se puso en marcha fue conato de incendio en el área de cocina de la Estancia Infantil.

      Se llevó a cabo una evacuación ordenada y segura, se confirmó la correcta aplicación de los protocolos de emergencia y la participación responsable de quienes lo integran. 

      Este tipo de simulacro se estará realizando en diversas instituciones educativas para prevenir cualquier riesgo, además de que lo que se busca es que tengan las herramientas necesarias para que sepan cómo actuar ante una contingencia de este tipo.

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