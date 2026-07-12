Volcadura en Santa María del Río deja 3 fallecidos y 4 lesionados

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Tres personas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas tras una salida de camino y volcadura ocurrida en el kilómetro 162 de la carretera México, a la altura de la comunidad de Ojo Caliente, en el municipio de Santa María del Río.

El accidente fue reportado alrededor de las 08:00 de la mañana de este domingo. De acuerdo con la información proporcionada, una camioneta Nissan NP300 circulaba con dirección a San Luis Potosí y, al llegar al kilómetro 163, el conductor perdió el control hacia su derecha, salió de la cinta asfáltica, dio varias volteretas y finalmente quedó sobre sus ruedas.

Como resultado del percance, tres personas fallecieron y cuatro fueron trasladadas para recibir atención médica.

El área fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cuerpos para los trámites legales correspondientes.

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