Noskova reina en Wimbledon

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LONDRES.- Linda Noskova es la más reciente en una larga lista de mujeres checas en ganar Wimbledon.

Noskova, de 21 años, se recuperó de un colapso en el segundo set en el que desperdició cinco puntos de partido para superar a Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 en una final totalmente checa el sábado para su primer trofeo de Grand Slam.

Cuando Noskova finalmente lo ganó con un saque ganador en su sexto punto de partido, se cubrió la cara y se dejó caer sobre el césped boca arriba.

Noskova se convirtió en la tercera mujer checa en cuatro años en conquistar el major sobre césped, después de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

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OPORTUNIDADES DESPERDICIADAS

Noskova lideraba 5-2 en el segundo set antes de perder cinco juegos seguidos para llevarlo a un tercero.

Cuando Noskova desperdició una oportunidad de sacarlo al servicio con 5-3 en el segundo, se colocó los dedos en ambos oídos para ahogar el ruido del público en el cambio de lado. Luego se cubrió la cabeza con una de las toallas rojo fresa de Wimbledon después de volver a perder su servicio para darle a Muchova una ventaja de 6-5 y una oportunidad para que su rival lo cerrara al servicio — lo cual Muchova hizo.

Es el segundo título sobre césped de Noskova en la temporada después de vencer a Jessica Pegula en la final del Abierto de Berlín hace tres semanas.

Pero, como mostró este partido, no ha sido todo sencillo. Noskova salvó un punto de partido en el tercer set de su partido de tercera ronda contra Sorana Cirstea.

Noskova, 12ª del ranking, subirá al número 7 — un nuevo mejor ranking de su carrera — cuando se publiquen las próximas clasificaciones el lunes.

Jana Novotna, una de las primeras entrenadoras de Noskova, también ganó Wimbledon (en el año de 1998).

Ahora Noskova es la mujer más joven en ganar Wimbledon desde que Kvitova también tenía 21 años en 2011.

Y marca el segundo Grand Slam consecutivo ganado por una jugadora de 21 años o menos después de que Mirra Andreeva conquistó el Abierto de Francia a los 19 el mes pasado. Es la primera vez que eso sucede para Roland Garros y Wimbledon en el mismo año desde que Justine Henin y Serena Williams, respectivamente, conquistaron esos títulos en 2003.