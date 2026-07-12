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Lluvias y tormentas regresarán por la tarde a SLP

Protección Civil prevé precipitaciones en las cuatro regiones; la Huasteca alcanzará hasta 36 grados

Por Pulso Online

Julio 12, 2026 07:37 a.m.
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Lluvias y tormentas regresarán por la tarde a SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este domingo se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales por la tarde en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las zonas Altiplano y Centro, así como en áreas serranas de la Media y la Huasteca. Durante las tormentas también podrían presentarse rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

      Para el Altiplano se pronostica una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 16; mientras que en la zona Centro el termómetro alcanzará los 27 grados, con mínima de 15.

      En la zona Media se esperan temperaturas de entre 20 y 33 grados. La Huasteca será la región más calurosa, con una máxima de 36 grados y mínima de 20.

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      La dependencia estatal señaló que a partir de este domingo se prevé una moderación en el potencial de lluvias y tormentas.

      Además, se vigila la posible formación de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el océano Pacífico, frente al Golfo de Tehuantepec, entre domingo y lunes. Sin embargo, precisó que no representa riesgo para San Luis Potosí.

      Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles, ríos o caminos con acumulación de agua. Para reportar una emergencia se encuentra disponible el número 911 y el WhatsApp 444 213 2858.

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