logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Encabeza la Roma el liderato en Serie A

Por AP

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Encabeza la Roma el liderato en Serie A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MADRID.- Los dos primeros de Italia, Roma e Inter de Milán, ganaron con comodidad para mantener sus registros perfectos, y el Como venció 2-1 al Parma para escalar al tercer puesto.

      En Italia, la Roma prolongó su magnífico inicio de temporada con una victoria 2-0 sobre el Torino. Se le unió en la cima de la tabla el único otro equipo con puntaje perfecto, el Inter de Milán, que remontó para aplastar 5-3 al conjunto del Udinese.

      Ambos equipos tienen 12 puntos en cuatro partidos, aunque la Roma es primera por diferencia de goles tras lo que fue su novena victoria consecutiva.

      El delantero en racha Donyell Malen anotó su sexto gol en cuatro partidos para adelantar a la Roma y Niccolò Pisilli consiguió un merecido segundo tanto en el tiempo añadido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al Inter le costó arrancar ante el Udinese, que parecía listo para prolongar su buen rendimiento como visitante al marcar dos veces sin respuesta en los primeros 16 minutos de partido.

      James Abankwah se elevó sin marca para cabecear y poner en ventaja al Udinese en el minuto nueve, y Jurgen Ekkelenkamp duplicó la ventaja siete minutos después.

      Sin embargo, Carlos Augusto recortó distancias para el campeón vigente a los 26 minutos con un disparo desde 30 yardas, y Nicolo Barella igualó 10 minutos antes de irse al descanso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis
      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis

      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis

      SLP

      EFE

      San Luis tuvo opciones claras, pero León fue más efectivo con los goles de Cambindo en el segundo tiempo.

      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita
      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Las autoridades saudíes investigan los hechos para aplicar sanciones a los responsables de los insultos.

      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España
      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España

      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España

      SLP

      AP

      Pilotos como Lando Norris destacaron la necesidad de cambios para favorecer los adelantamientos.

      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan
      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan

      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan

      SLP

      AP

      El entrenador prepara seis partidos de preparación para la Copa Asiática 2027.