Encabeza la Roma el liderato en Serie A

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MADRID.- Los dos primeros de Italia, Roma e Inter de Milán, ganaron con comodidad para mantener sus registros perfectos, y el Como venció 2-1 al Parma para escalar al tercer puesto.

En Italia, la Roma prolongó su magnífico inicio de temporada con una victoria 2-0 sobre el Torino. Se le unió en la cima de la tabla el único otro equipo con puntaje perfecto, el Inter de Milán, que remontó para aplastar 5-3 al conjunto del Udinese.

Ambos equipos tienen 12 puntos en cuatro partidos, aunque la Roma es primera por diferencia de goles tras lo que fue su novena victoria consecutiva.

El delantero en racha Donyell Malen anotó su sexto gol en cuatro partidos para adelantar a la Roma y Niccolò Pisilli consiguió un merecido segundo tanto en el tiempo añadido.

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Al Inter le costó arrancar ante el Udinese, que parecía listo para prolongar su buen rendimiento como visitante al marcar dos veces sin respuesta en los primeros 16 minutos de partido.

James Abankwah se elevó sin marca para cabecear y poner en ventaja al Udinese en el minuto nueve, y Jurgen Ekkelenkamp duplicó la ventaja siete minutos después.

Sin embargo, Carlos Augusto recortó distancias para el campeón vigente a los 26 minutos con un disparo desde 30 yardas, y Nicolo Barella igualó 10 minutos antes de irse al descanso.