Enfrentará el Tri a Argentina en 4tos.

México.- La Selección Mexicana Sub 20 ya tiene rival para disputar los Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025. El Tricolor enfrentará a su similar de Argentina, que aplastó (4-0) a Nigeria.

Gran prueba para los dirigidos por Eduardo Arce que llegan invictos a esta instancia, con dos empates y dos victorias; la Albiceleste marcha invicta con cuatro victorias.

El choque del próximo sábado será una complicada misión para Gilberto Mora y compañía que se medirán a una de las potencias en esta categoría Sub 20; los pamperos son los más laureados con seis títulos.

La Albiceleste defiende su posibilidad de seguir progresando para intentar alcanzar su séptima corona, un trofeo que no levanta desde hace 18 años, cuando fue anfitrión en 2007.

México presume ser subcampeón de la edición Túnez 1977 y en Colombia 2011 alcanzó el tercer lugar de la justa juvenil.

¿CUÁNDO SERÁ EL MÉXICO VS ARGENTINA?

La Selección Mexicana buscará su boleto a las Semifinales del Mundial Sub 20, el sábado en Santiago de Chile.

• Fecha: Sábado 11 de octubre

• Horario: 17:00

• Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

“Me parece un partido completo de la selección mexicana, con manejo de momentos y de tensión”, declaró el técnico mexicano Eduardo Arce.