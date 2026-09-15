Entra en acción Canel´s-Java

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La escuadra Canel´s-Java tendrá actividad este martes 15 de septiembre en la edición 56 del Circuito Nacional Amando "Zacapu" Martínez, tradicional competencia ciclista que arrancará a las 14:00 horas en el centro de Zacapu, Michoacán, como parte de las actividades deportivas de las festividades nacionales.

La prueba contempla 40 vueltas a un circuito de 4.2 kilómetros, para completar una distancia aproximada de 168 kilómetros. Se espera la participación de alrededor de 230 ciclistas pertenecientes a cerca de 26 equipos procedentes de distintos estados del país, además de competidores extranjeros de Estados Unidos, Colombia, Chile y Guatemala, entre otros.

Canel´s-Java llegará con buenos antecedentes después de que en la edición 55 Ignacio Prado conquistara el segundo lugar, tras disputar hasta el final la victoria con Tomás Aguirre Garza. Ambos terminaron aquella competencia con un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 7 segundos.

Para esta edición, entre los ciclistas anunciados por Canel´s-Java se encuentran Juan Andrés Silva, Sebastián Brenes, José Ramón Muñiz, Ignacio Prado, Miguel Ángel Díaz, Julián Camacho y Diego Rangel, quienes buscarán colocar nuevamente al equipo entre las primeras posiciones de una de las competencias tradicionales del calendario nacional.

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El arranque y la meta estarán ubicados sobre avenida Morelos, en el centro de Zacapu. La organización implementará chips de cronometraje para cada participante y sistema de fotofinish, con el objetivo de llevar un control preciso de los tiempos y posiciones. Además, habrá una importante bolsa económica para los primeros lugares, así como estímulos especiales para el mejor ciclista de Zacapu, Sub-23, Juvenil C y la rama femenil.

El Circuito Nacional lleva el nombre de Amando "Zacapu" Martínez, ciclista que representó a México en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y participó en numerosas competencias nacionales e internacionales. La prueba, cuya historia se remonta a 1969, volverá a reunir a destacados pedalistas en una jornada donde Canel´s-Java buscará nuevamente ser protagonista.