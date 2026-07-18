Inglaterra logra tercer lugar en Mundial 2026

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MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Bukayo Saka anotó tres goles e Inglaterra marcó cuatro veces en el primer tiempo para obtener el tercer puesto del Mundial el sábado con una victoria de 6-4 ante una Francia que reaccionó y por la que Kylian Mbappé quebró el récord de Lionel Messi, de más tantos en la historia de estos torneos.

Inglaterra asegura tercer puesto con goleada histórica

Mbappé tomó además la delantera sobre el astro argentino en la lucha por el Botín de Oro, al marcar un par de tantos en la segunda mitad.

Fue el partido con mayor número de goles en un Mundial desde que Hungría trituró a El Salvador por 10-1 en 1982. Los 10 goles fueron la mayor cantidad jamás anotada en un partido por el tercer puesto.

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Saka marcó a los 37 minutos y en el tiempo añadido de la primera parte, y aportó su tercer gol de penalti a los 87. Logró así su segundo triplete con Inglaterra.

El equipo de los Tres Leones contó también con goles de Declan Rice y Ezri Konsa para irse al descanso con una ventaja de 4-0, y resistió durante una alocada segunda mitad para asegurar su segundo mejor puesto en un Mundial. Inglaterra ganó su único título en 1966.

El inglés Jude Bellingham cerró el marcador en el octavo minuto del tiempo añadido de la segunda parte, consiguiendo así su séptimo gol del torneo.

Récords y despedidas en Francia

Mbappé alcanzó los 22 goles en su carrera mundialista, uno más que Messi. El delantero estelar finalizó este Mundial con 10 goles, dos más que Messi en la lucha por el Botín de Oro, que se otorga al máximo goleador del certamen.

Messi tendrá una última oportunidad de obtener el título de máximo goleador este domingo, cuando él y la campeona defensora Argentina enfrenten a España en la final en East Rutherford, Nueva Jersey.

Bradley Barcola y Ousmane Dembélé también marcaron por Francia.

Los integrantes de ambos equipos habían dicho que preferirían estar jugando en la final. Francia lucía suficiente poder ofensivo como para ganar el torneo, pero Les Bleus perdieron ante España en las semifinales y desperdiciaron su oportunidad de alcanzar una tercera final consecutiva del Mundial.

Inglaterra dejó escapar una ventaja de 1-0 ante Argentina y perdió 2-1 cuando Messi prodigó dos asistencias para goles agónicos.

Aun así, una multitud de 64,478 personas agotó las localidades para ver el séptimo y último partido de este Mundial en el Hard Rock Stadium.

Muchos aficionados alentaban a ambos equipos, pero varios estaban allí simplemente para disfrutar el ambiente del partido con un valor más bien simbólico.

"Me encanta el fútbol inglés", dijo Gastón Esquivel, originario de Ciudad de México, quien vino a apoyar a Inglaterra. "He seguido la Premier League desde que era niño. Soy aficionado del Manchester United. Me gusta su estilo, me gusta su juego".

Thomas Viel, quien viajó desde París para seguir a Francia durante todo el torneo, esperaba ver un triplete de Mbappé. Casi consiguió su deseo.

Francia perdía 4-0 hasta los 48 minutos, cuando Mbappé desvió un disparo más allá del alcance del portero Dean Henderson. A los 66, volvió a vencer a Henderson con un remate de zurda desde unos 14 metros.

"No creo que Messi vaya a anotar un triplete mañana", dijo Viel.

También fue el último partido del entrenador de Francia Didier Deschamps, quien ha dicho que dejará el cargo en el que permaneció 14 años. Deschamps abrazó a los jugadores y saludó hacia la multitud mientras salía del campo.