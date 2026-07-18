Trump amenaza a Canadá por humo de incendios en final del Mundial

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EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El humo de los incendios forestales en Canadá, que ha envuelto al noreste de Estados Unidos en una bruma, se disiparía en su mayor parte del área de Nueva Jersey justo a tiempo para la final del Mundial que se disputará este domingo, gracias a las tormentas eléctricas que atraviesan la zona, pronosticaron los meteorólogos.

Sin embargo, las advertencias por una calidad del aire insalubre seguían vigentes el sábado en una amplia franja de Estados Unidos. En el MetLife Stadium, donde se disputa la final, llovió con fuerza y retumbaron varios truenos.

Y el presidente estadounidense Donald Trump culpó a Canadá por el humo que atraviesa la frontera.

Trump, quien planeaba asistir a la final mundialista, amenazó con imponer aranceles a Canadá. El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, criticó esa amenaza, al considerarla inaceptable y miope.

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La policía estatal instó a la gente a abandonar las gradas y el campo y a buscar refugio. Voluntarios y personal corrieron hacia el interior para resguardarse mientras se repartían ponchos. El cielo era el mismo gris espeso y turbio que se ha observado durante días.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió a los residentes el sábado sobre la posibilidad de vientos dañinos, tornados, inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño. La sesión de entrenamiento de España previa a la final contra Argentina fue suspendida en un campo cercano debido a las tormentas y los relámpagos en el área.

Por su parte, la FIFA indicó que estaba en estrecho contacto con las autoridades locales mientras continúa monitoreando los efectos del humo de los incendios forestales y de las tormentas sobre las condiciones del terreno de juego en el MetLife Stadium.

Tormentas ayudarán a limpiar el aire

Este frente de tormenta desplazará en gran medida el humo fuera del noreste antes de la final entre España y Argentina, afirmó Tyler Roys, meteorólogo de AccuWeather. El MetLife Stadium, que para los partidos ha sido rebautizado como el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, no está techado.

"Podría quedar algo de humo residual que haga que el ambiente se vea brumoso, pero muy tenue", señaló Roys. "En cuanto al humo más denso, el humo que realmente ha sido impactante y provoca mala calidad del aire, no se espera en la ciudad de Nueva York ni en gran parte del noreste".

Trump advierte de nuevos aranceles a Canadá

El presidente estadounidense no hizo mención de la final mundialista, pero dijo en su plataforma de redes sociales: "responsabilizamos a Canadá".

Añadió que Estados Unidos "está siendo innecesariamente invadido por aire sucio, contaminado e insalubre, la calidad del cual es peligrosa y totalmente inaceptable".

El primer ministro canadiense Mark Carney abordó las quejas del gobierno estadounidense sobre el humo el jueves, en una conferencia de prensa. Dijo que el cambio climático es responsabilidad de todos, incluidos los Estados Unidos.

Ford indicó que Canadá ha contribuido con el combate de incendios en Estados Unidos y ofreció ayuda en 2024, cuando Georgia fue afectada por un huracán, pues "es lo que deben hacer los vecinos." Consideró "absolutamente inaceptable" la retórica estadounidense en momentos en que Canadá "trata de resolver esto".

Un meteorólogo dice que la calidad del aire para el partido "no será peligrosa"

El meteorólogo jefe y especialista en clima de WFLA-TV, Jeff Berardelli, en Tampa, Florida, coincidió con esa evaluación y explicó que el frente de tormenta "barrería la atmósfera y la dejaría limpia", dejando solo un humo fino que los espectadores del Mundial aún podrían oler en el aire.

El índice de calidad del aire muestra una mejora: de aire insalubre para grupos sensibles el sábado a una calidad del aire "moderada" el domingo en East Rutherford, lo que significa poco o ningún riesgo para la salud del público en general.

"Ya no será peligroso", manifestó Berardelli. "Va a estar dramáticamente mejor".

Aun así, el humo podría causar problemas para personas sensibles a ciertos compuestos en particular. Esas personas deberían estar atentas al índice de la calidad del aire, particularmente en la mañana, dijo Rob Shackelford, meteorólogo de la aplicación The Weather Channel y del sitio weather.com.

La calidad del aire en el campo se mide cada 10 minutos, explicó David Lu, director general y cofundador de Clarity Movement, una empresa de tecnología ambiental que proporciona servicios de monitoreo.

En los últimos dos días, las lecturas han variado entre el nivel en que el aire es insalubre para grupos delicados y el nivel en que es altamente insalubre, dijo Lu.

El sábado por la tarde, pronosticó una mejoría en los datos en cuestión de horas, debido a la lluvia.

Se pronostican temperaturas de alrededor de 80 grados Fahrenheit (27 grados Celsius), con brisas ligeras y baja humedad para el inicio de la final.

"No se podría pedir mucho mejor clima para el Mundial", añadió Berardelli.

Tanto Roys como Berardelli esperan que el humo más denso el domingo se concentre más cerca de los incendios, suspendido sobre partes del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Hay cientos de incendios activos en Canadá

Este mes se han desatado incendios forestales en Canadá y el norte de Minnesota. Berardelli comentó que están ardiendo durante más tiempo y con mayor rapidez debido al cambio climático. El Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales mostró el sábado cientos de incendios activos.