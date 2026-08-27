Erik Lira se acerca a Europa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Erik Lira está cada vez más cerca de cumplir el sueño de jugar en Europa. El mediocampista de Cruz Azul mantiene las negociaciones con el Mónaco y, de acuerdo con Joel Huiqui, el acuerdo entre ambas partes entró en la etapa definitiva. La Máquina espera que todo quede resuelto en los próximos días.

"Lo de Lira va muy bien, están en la parte final de las negociaciones, esperemos que ya se resuelva. Erik Lira hoy sigue siendo un activo del club, si no se concreta lo de Mónaco estará disponible para el viernes", explicó el técnico celeste previo al partido de la jornada 6 del Apertura 2026.

Huiqui sabe que la salida de Lira representaría una baja sensible para Cruz Azul, pero también entiende el deseo del jugador de dar el salto al futbol europeo. Por eso, mientras las directivas afinan los últimos detalles, el entrenador espera que la situación llegue pronto a buen puerto.

"Lo ideal es que pueda darse. Es lo que ha estado luchando para poder lograr el sueño, y esperemos que se pueda confirmar en estos días", señaló Huiqui. Sin embargo, el técnico ya contempla el otro escenario. Si el fichaje no se concreta, Lira deberá reportar con el equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La decisión sobre su participación ante Necaxa dependerá de lo que ocurra con las negociaciones. "En caso de que se dé, bueno, pues estaremos todos felices y contentos. En caso de que no, estará disponible para el viernes", aseveró m el estratega ante los medios.

La posible salida de Lira también abre la puerta a que Cruz Azul analice la llegada de otro refuerzo. Joel Huiqui no descartó esa posibilidad, aunque primero quiere conocer el alcance de las bajas y las opciones que tiene dentro del propio club.

"Siempre ha estado la opción de poder reforzar el equipo. Hoy tenemos algunas bajas, que eso nos limita un poco la plantilla, la cantidad de jugadores. Hoy existe la posibilidad, obviamente, el mercado todavía no está cerrado, podemos nosotros evaluarlo".

Para el entrenador, recuperar a los lesionados será clave antes de tomar cualquier decisión. Gonzalo Piovi, Amaury García y Rodolfo Rotondi avanzan en sus procesos, mientras Willer Ditta y Calero también están cerca de volver.

"El área de staff médica ha hecho una gran labor, sobre todo en la posible recuperación... Yo espero que esta semana, esta semana poder contar con alguno de ellos".

Cruz Azul espera resolver dos temas importantes estos días. Conocer el destino de Erik Lira y recuperar a sus futbolistas lesionados. Huiqui confía en que ambos procesos avancen de forma positiva para contar pronto con un plantel completo y definir si La Máquina necesita acudir otra vez al mercado de fichajes.