Es duda Mbappé para juegos eliminatorios

PARÍS.- El técnico Didier Deschamps aguarda una actualización adicional de los médicos de la selección de Francia sobre la lesión de tobillo de Kylian Mbappé antes de los partidos de las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Mbappé salió cojeando en los últimos minutos de la victoria 3-1 del Real Madrid ante Villarreal el sábado en La Liga española. Momentos después de anotar el tercer gol del Madrid, cayó al suelo y luego se sentó agarrándose el tobillo derecho, antes de salir caminando lentamente pero sin ayuda.

“No tengo más información en este momento. Se dará una actualización como de costumbre, independientemente del jugador o del club del que provenga”, dijo Deschamps el lunes en una conferencia de prensa. “He hablado con él. Tuvo un pequeño problema, pero no es (demasiado grave), de lo contrario no vendría hoy. Nos tomaremos el tiempo con el equipo médico y veremos cómo progresa”.

Francia recibe a Azerbaiyán el viernes en el Parc des Princes en París y viaja para jugar contra Islandia en Reikiavik el lunes. Francia lidera el Grupo D después de ganar sus dos primeros partidos.

Mbappé es el segundo máximo goleador histórico de Les Bleus con 52 goles y necesita seis más para superar a Olivier Giroud como número uno.

Su gol el pasado sábado fue el 14to en 10 partidos para el Madrid en todas las competiciones esta temporada.

Estaba entre el público viendo el domingo a su hermano menor, Ethan Mbappé, anotar para Lille contra el Paris Saint-Germain, el antiguo club de ambos hermanos.