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Personas no binarias marchan en CDMX por reconocimiento y derechos

Denuncian barreras y violencia institucional en trámites de identidad durante protesta en CDMX.

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:44 p.m.
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Personas no binarias marchan en CDMX por reconocimiento y derechos
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      En el Día Internacional de las Personas no Binarias, integrantes de este grupo de la diversidad sexogenérica marcharon este martes 14 de julio por el reconocimiento de sus identidades, así como para tener una atención digna, accesible y libre de discriminación en los trámites de reafirmación de género.


      Las personas que se congregaron en la plaza Palestina Libre de la Alameda Central también recordaron a le magistrade Ociel Baena, asesinade en noviembre de 2023 junto a su pareja Dorian Nieves Herrera.

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      Además, se realizó un abanicazo en memoria de Ociel Baena: "¡Ociel vive, vive, vive. La lucha sigue, sigue y sigue!".
      "Las personas no binarias existimos y enriquecemos nuestras comunidades, hoy alzaremos la voz porque tenemos todo el derecho a vivir con libertad, seguridad, reconocimiento y libertad. ¡Todas las personas, todos los derechos!", señalaron.
      Durante la protesta también se pegaron fichas de personas desaparecidas y se mencionó que "no hay orgullo más de 135 mil desaparecidos". Al grito de "México campeón en desaparición", protestaron contra el Mundial de futbol y a favor de Palestina.
      Dani Escamilla mencionó a este medio que es importante preservar la figura de Ociel Baena, quien abrió los derechos para las personas no binarias: "Su imagen nos da esperanza de tener derechos que nos han quitado. Esto es una lucha histórica".
      Durante esta cuarta marcha se señalaron las agresiones y crímenes de odio, y discursos de odio contra las poblaciones LGBT+, así como el reciente asesinato de Benjamín Medrano, primer alcalde abiertamente homosexual en México, y la falta de diálogo de la Secretaría de Gobernación con personas trans.
      La protesta partió hasta el Registro Civil de Arcos de Belén, para denunciar "barreras, irregularidades y expresiones de violencia institucional que continúan enfrentando las personas no binarias al ejercer su derecho a la identidad".

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