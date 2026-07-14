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Presentan nuevos jerseys del ADSL

Se trata de la clásica playera azul, roja y blanco como local

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:26 p.m.
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      El Atlético de San Luis presentó este día sus equipamientos que vestirán en la próxima temporada de Liga MX.

      Se trata de la clásica playera azul, roja y blanco como local; así como la segunda en blanco con vivos azules de visitante.

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