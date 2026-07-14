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España elimina a Francia y vuelve a una final mundialista tras 16 años

España derrotó 2-0 a Francia en Dallas y clasificó a la final del Mundial 2026 con goles de Oyarzabal y Porro.

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:36 p.m.
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España elimina a Francia y vuelve a una final mundialista tras 16 años
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      La revancha no llegó en Dallas porque, simplemente, España le tiene más que tomada a la medida a Francia. Cero y van tres.


      Ni en Eurocopa, ni en Liga de Naciones de UEFA, ni el Mundial. Y, al final, Lamine Yamal tuvo razón... si a alguien le tenían miedo los franceses, era a los españoles.

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      La Roja, que jugó por nota en el estadio Dallas, derrotó (0-2) a Les Bleus y clasificó a la final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
      El equipo de Luis de la Fuente fue capaz de nulificar a la plantilla más poderosa de todo el planeta y, merecidamente, peleará por el trofeo de la justa mundialista en Nueva York/Nueva Jersey.
      Una clara falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal dentro del área gala encaminó la victoria española. Con demasiada templanza, Mikel Oyarzabal (22') tomó el esférico y lo mandó al fondo de las redes de Mike Maignan.
      Pedro Porro (58') aumentó la ventaja en la segunda mitad, tras una extraordinaria pared con Dani Olmo. El lateral derecho definió como un auténtico delantero.
      De nueva cuenta, España demostró esa solidez defensiva que la ha caracterizado, Aymeric Laporte y Pau Curbarsí han formado una dupla impenetrable. En siete juegos, sólo han permitido un gol en contra.
      Ni Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Douéy Rayan Cherki fueron capaces de generar peligro en la portería de Unai Simón. Todas estas superestrellas, sólo realizaron cuatro disparos a la cabaña de La Roja en los 90 minutos.
      El portero español también estuvo a la altura de sus compañeros. Por aire, salió a evitar cualquier peligro, se quedó con todos los balones que pudo y cortó la mayor cantidad de centros posibles. Incluso, en dos acciones jugó de líbero y lo hizo a la perfección.
      El marcador pudo haber sido más abultado, pero un milimétrico fuera de juego evitó que Lamine Yamal se uniera a la celebración. El joven talento había marcado un golazo, pero fue anulado.
      Aun así, dos anotaciones españolas fueron suficientes para que se viviera una fiesta roja en los Cowboys de Dallas. En los últimos minutos, el "ole, ole, ole" engalanó el triunfo sobre los franceses.
      Luego de 16 años, España está de regreso en una final de la Copa del Mundo, donde se enfrentará a Inglaterra o Argentina.
      La Roja ya se ilusiona con bordar la segunda estrella en su escudo. Como cantan los españoles, "¡a por ello!".

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