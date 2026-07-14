España vence a Francia y va por el título

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España se clasificó este martes a la final del Mundial 2026 tras derrotar categóricamente 2-0 a Francia en el estadio Dallas, Estados Unidos, y buscará su segundo título del orbe.

Ante un Francia desdibujado y Kyllian Mbappé desaparecido, la Furia Roja no encontró oposición en el campo para llegar a la instancia final de la justa mundialista.

La Furia Roja selló su triunfo con goles de Mikel Oyarzabal, al 22, de penal, y Pedro Porro al 58, y pudieron ser más, pero los españoles bajaron el ritmo en un encuentro que le resultó muy sencillito.

Francia olvido todo lo que había hecho durante el Mundial y en el partido clave desapareció de la cancha y no tuvo los arrestos para atacar a España.

Así, España estará en el partido por el título el próximo domingo 19 de julio en el estadio Nueva York a las 13:00 horas contra el que gane de Argentina contra Inglaterra.

Francia tendrá que conformarse en el partido por el tercer lugar a jugarse el sábado a las 15:00 horas en el estadio Miami.