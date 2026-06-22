España golea a Arabia Saudita

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ATLANTA.- España, campeón de la Eurocopa 2024, celebró su primer triunfo en el Mundial 2026 al arrollar por 4-0 a Arabia Saudita en el partido que marcó el inicio de la segunda fecha del Grupo H, que se completaba más tarde con el duelo entre Uruguay y Cabo Verde.

Lamine Yamal, que sólo había ingresado en los minutos finales del inesperado empate 0-0 del debut contra Cabo Verde, abrió el marcador a los 11´ del partido presenciado por 68.239 personas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El juvenil delantero del Barcelona, de 18 años, lució completamente recuperado de la lesión muscular que le impidió ser titular en el primer partido de España en el Mundial 2026 y abrió el marcador al empujar por el segundo palo un centro de Mikel Oyarzábal.

Justamente el delantero de Real Sociedad, de 29 años, aumentó la ventaja con un doblete a los 21´ tras un pase de cabeza de Aymeric Laporte y tres minutos después empujando el balón casi debajo del arco después de un centro de Dani Olmo.

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Marc Cucurella, flamante refuerzo de Real Madrid, puso cifras definitivas a un duelo sin equivalencias a los 49´ con una volea de zurda luego que Laporte peinó un córner desde la izquierda de Álex Baena.

La "Furia", que busca su segundo título tras la coronación en Sudáfrica 2010 al mando de Vicente del Bosque, regaló una gran producción al DT Luis De La Fuente el día de su cumpleaños número 65 mostrando todo su poderío ante una selección saudita que había empatado 1-1 en el debut contra Uruguay.

España pudo haber celebrado más goles, pero el arquero Mohammed Al-Owais tapó un intento de Yamal a los 37´, un minuto después de un remate de Oyarzábal que se estrelló contra el travesaño. Al-Owais volvió a responder a los 53´ ante un remate de Pedro Porro, mientras que Ferrán Torres definió desviado a la carrera doce minutos después en un mano a mano frente al arquero saudita.

Por su parte, Unai Simón sólo debió intervenir a los 81´ para atrapar un débil remate de media distancia de Abdullah Al-Hamdan, protagonista de la única acción de peligro de Arabia Saudita.

El árbitro brasileño Raphael Claus anuló un quinto gol a España en el segundo minuto adicionado del complemento con una decisión llamativamente demorada de parte del VAR a cargo del colombiano Nicolás Gallo por un offside de Ferran Torres.

España, que ahora lidera el Grupo H con 4 puntos, enfrentará el viernes 26 a Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha de la zona, en la que Arabia Saudita se medirá con Cabo Verde en su duelo simultáneo previsto en el NRG Stadium de Houston.