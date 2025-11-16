España, invicto en las eliminatorias

BARCELONA.- Mikel Oyarzabal anotó dos veces mientras España mantuvo su forma perfecta en la clasificación para la Copa del Mundo con una victoria por 4-0 en Georgia el sábado, acercándose a un lugar en el torneo cumbre del próximo año.

El equipo de Luis de la Fuente ha marcado 19 veces sin encajar goles en cinco victorias de grupo.

El campeón de Europa está a punto de asegurar un lugar en las finales cuando se enfrente a Turquía el martes en su último juego de clasificación.

España lidera el grupo E por tres puntos sobre Turquía, que venció 2-2 a Bulgaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La única forma en que Turquía podría superar a España por el primer puesto y conseguir un boleto directo a la Copa del Mundo sería ganando en Sevilla por un margen enorme.

Un desempate se decidiría por la diferencia de goles. España está en +19, mientras que Turquía está en +5. Aun así, De la Fuente dijo que era demasiado pronto para celebrar.

“Tenemos el máximo respeto por todos nuestros rivales, incluida Turquía. Tenemos que mantener los pies en la tierra y mantener esta actitud hasta que estemos matemáticamente clasificados”, señaló De la Fuente.

El equipo local no extrañó a las estrellas lesionadas Lamine Yamal, Pedri González o Rodri contra la superada Georgia.

El delantero de la Real Sociedad, Oyarzabal, lideró a España con sus dos goles y una asistencia. Martín Zubimendi y Ferran Torres también anotaron, ya que su equipo iba ganando 3-0 al descanso.

Oyarzabal abrió el marcador con un penalti en el minuto 11 y cabeceó el cuarto gol en el minuto 63. Marcos Llorente despejó un tiro tardío de Georgia desde la línea de gol para proteger la racha de porterías a cero de España.

Turquía mantuvo vivas sus posibilidades después de que Hakan Çalhanoglu anotara un penal y el defensa de Bulgaria Atanas Chernev añadiera un autogol.

Los 12 ganadores de grupo de la clasificación europea van directamente a la Copa del Mundo. Los cuatro puestos restantes del continente se deciden mediante un playoff de los doces subcampeones.