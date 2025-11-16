Se lanza Trump vs. la BBC

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tildó a la cadena pública BBC de “corrupta” y aseguró que tiene la “obligación” de demandarla por difamación, en una entrevista exclusiva con la televisión británica GB News emitida este sábado.

Durante una conversación en la Casa Blanca con la periodista británica Bev Turner, el mandatario estadounidense prometió continuar con las acciones legales contra la BBC por la forma en la que editó un discurso pronunciado en enero de 2021, pese a las disculpas formales emitidas por la cadena y tras desencadenar la dimisión de varios altos cargos de su cúpula directiva.

La periodista de GB News -cadena de corte conservador- atribuyó a Trump la creación del término ‘fake news’ (noticias falsas) hace más de una década y le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su litigio contra la BBC.