logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Se lanza Trump vs. la BBC

Por EFE

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Se lanza Trump vs. la BBC

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tildó a la cadena pública BBC de “corrupta” y aseguró que tiene la “obligación” de demandarla por difamación, en una entrevista exclusiva con la televisión británica GB News emitida este sábado.

Durante una conversación en la Casa Blanca con la periodista británica Bev Turner, el mandatario estadounidense prometió continuar con las acciones legales contra la BBC por la forma en la que editó un discurso pronunciado en enero de 2021, pese a las disculpas formales emitidas por la cadena y tras desencadenar la dimisión de varios altos cargos de su cúpula directiva.

La periodista de GB News -cadena de corte conservador- atribuyó a Trump la creación del término ‘fake news’ (noticias falsas) hace más de una década y le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su litigio contra la BBC.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

conquista a los incas
conquista a los incas

conquista a los incas

SLP

EFE

En su visita a tierras peruanas, Shakira enloqueció a sus fanáticos, que acamparon en espera de su concierto

Se lanza Trump vs. la BBC
Se lanza Trump vs. la BBC

Se lanza Trump vs. la BBC

SLP

EFE

Gaby Spanic y su nuevo rostro
Gaby Spanic y su nuevo rostro

Gaby Spanic y su nuevo rostro

SLP

El Universal

Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio
Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio

Angélica Vale agradece apoyo tras divorcio

SLP

El Universal