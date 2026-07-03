España triunfa con autoridad

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México.- La espera terminó para España en los cruces mundialistas. Después de 16 años sin conocer la victoria en una fase de eliminación directa en la Copa del Mundo, desde aquel camino perfecto en Sudáfrica 2010 que acabó con el título, la Roja, comandada por Luis de la Fuente, volvió a imponerse, esta vez al vencer 3-0 a Austria y sellar su clasificación a los octavos de final.

En el primer minuto llegó la primera aproximación de España, con un disparo de Lamine Yamal que terminó en las manos del guardameta sin mayores complicaciones.

España arrancó con intención de mandar en el partido y poco a poco se fue haciendo dueña de la posesión, empujando a Austria hacia su campo y generando peligro sobre todo a balón parado. En los primeros quince minutos ya sumaba cuatro tiros de esquina, señal de su dominio en el arranque.

Austria respondió con peligro al minuto 17, cuando un centro al área estuvo cerca de ser rematado por Michael Gregoritsch, quien no logró impactar de cabeza y desperdició una ocasión muy clara.

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Al minuto 30, Marc Cucurella llegó a marcar el primero, pero el gol fue anulado por una falta sobre el portero austriaco, Alexander Schlager. El guardameta fue clave en ese tramo con dos atajadas decisivas que evitaron el gol, primero ante un disparo de Lamine Yamal y después frente a Mikel Oyarzabal.

España no bajó el ritmo y terminó encontrando premio a su insistencia. Al minuto 36, Oyarzabal aprovechó un centro de Cucurella para empujar el balón y firmar el 1-0 para La Roja.

Previo al descanso, España rozó el segundo con un travesaño, y en la misma jugada Schlager volvió a aparecer para detener el contrarremate de Lamine Yamal y evitar el segundo tanto.

España arrancó la segunda mitad nuevamente con dominio del balón, mientras Austria se veía incómoda y sin poder hacerse del control del juego. Sin embargo, al minuto 60, Sasa Kalajdzic generó peligro con un remate de cabeza que se fue por encima del travesaño.

La respuesta española no tardó en traducirse en el marcador. Al 66´, Pedro Porro sorprendió incorporándose desde el costado derecho y, tras una buena llegada al área, conectó de cabeza para firmar el 2-0 y ampliar la ventaja.