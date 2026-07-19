"Infantino, argentino", el grito del descontento español en Final

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Los españoles fueron minoría en las tribunas del New Jersey-New York Stadium, durante la Final de la Copa del Mundo 2026, pero su fiesta y también sus descontentos, se hicieron sentir durante el duelo por el título ante la Selección de Argentina.

"Infantino, argentino", sonó al unísono en repetidas ocasiones en una de las cabeceras del recinto, donde estaban ubicados en su mayoría los aficionados de La Furia Roja.

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Dos decisiones que ellos consideraban faltas en contra de España y una más que marcaron sobre Lionel Messi, desataron la molestia de los europeos que lanzaron su nuevo grito de guerra para este desenlace de la Copa del Mundo.Desde un día antes, durante su banderazo en New York, los españoles ya calentaban el duelo con cánticos en contra de Argentina y sus supuestas ayudas por partes de Gianni Infantino, Presidente de la FIFA.En toda la Copa del Mundo 2026, varias aficiones de todo el mundo han acusado arbitrajes en favor de Lionel Mess y la Albiceleste y señalan que el Mundial, el último de La Pulga "está arreglado" para Argentina.