Estados Unidos vapulea a Paraguay

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CIUDAD DE MÉXICO.- Imparable, Christian Pulisic le pasó el balón a Folarin Balogun. El ataque por la izquierda de Estados Unidos permitió el resurgimiento de los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino. El país de "Las Barras y las Estrellas" inició su camino como anfitrión de la Copa del Mundo de 2026, junto con México y Canadá, con una goleada (4-1) ante una selección de Paraguay que tardó 16 años en regresar al torneo de la FIFA.

En apariencia, la larga espera pudo usarse como un impulso para el sueño mundialista de La Albirroja. Sin embargo, el equipo sudamericano desapareció del Estadio de Los Ángeles cuando el mediocampista Damián Bobadilla cometió un autogol (7´) que sentenció el resultado del primer partido del Grupo D.

Una jugada de Christian Pulisic fue determinante en el error de Paraguay. El "Capitán América" demostró que no necesita la banda para liderar en la cancha, misma que portó el defensa Tim Ream. Y es que, no conforme, asistió en la venganza del delantero Folarin Balogun.

Un gol anulado por posición adelantada amargó momentáneamente los festejos de Estados Unidos. Sin embargo, Balogun se desquitó con un doblete (31´ y 45´+5´) que encendió al recinto angelino y profundizó la mirada angustiada de Damián Bobadilla.

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Giovanni Reyna (90+8´) sepultó a Paraguay con una cuarta anotación para Estados Unidos en el último momento.