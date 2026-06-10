México 86: Juan Gabriel, cine de ficheras y "Siempre en Domingo"

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En medio de la fiebre futbolera en el

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, de cine y de televisión ofrecía diversos contenidos que en su momento fueron una fórmula de éxito y de entretenimiento que se anunciaban, entre otros canales, en páginas de periódico de circulación nacional comoIr a ver y a escuchar a, consolidado ya como "", era un deleite, entonces tenía ya 15 años de éxitos continuos, y en 1986 lanzó el disco "Pensamientos", el cual incluía temas como "Hasta que te conocí", "Ha llegado un ángel" y "Te lo pido por favor"., el grupo musical infantil que se hizo famoso a finales de 1979 tras su icónica aparición en el programa de televisión español "Aplauso de TVE", se convirtió en un éxito arrollador que marcó unabsoluto enentre 1980 y 1985.En 1986, en las pantallas de los cines en México se proyectó "", la continuación directa del gran debut cinematográfico del grupo, esta producción, dirigida por, se estrenó originalmente entre 1981 y 1982, y en el ambiente futbolero de aquel momento la convocatoria era asistir al "".En cines como el Lindavista, el Continental, el Hipódromo y else transmitió la cinta protagonizada por, Gemma y Frank.La puesta en escena "", protagonizada por, se despedía de los escenarios como la obra más premiada de 1985, la cita fue en el, ubicado entonces en la calle Serapio Rendón 15, en la colonia San Rafael.Pinal, estrella de ladel cine mexicano, encabezó la comedia musical sobre la libertad, el amor familiar y su famosa: "la vida es un banquete y la mayoría de los pobres infelices se mueren de hambre"." se había consagrado como el programa más importante dedirigido por, famosos como Dulce, Flans, Yuri, José Luis Perales, Lila Deneken, Diego Verdaguer y Daniela Romo estuvieron en su pista en 1986.El programa se transmitía cada domingo a las 18:30 horas simultáneamente en el, en la, derivadas del famoso cine de ficheras, se exhibieron en los cines capitalinos en aquellas épocas, títulos como "Macho que ladra no muerde" y "El mofles", protagonizadas pory Rafael Inclán, respectivamente, llamaban a pasar un rato de carcajadas y hasta "un taco de ojo" con actrices como Rebeca Silva yy su cinta "", unque se estrenó en 1986, llevabacuando estaba el, el elenco estaba compuesto por figuras como, Angélica Chain, Roberto "el Flaco" Guzmán, Isaura Espinoza, Humberto Elizondo, Joaquín Cordero, Lyn May y Lourdes Munguía."Unapor décadas expuesta por primera vez en la pantalla", se lee en el anuncio publicado en este diario; el filme muestra lugares que hoy ya no existen, como, y otros importantes como ely el Reclusorio Oriente.en ": Prisioneros de guerra 2" y "" eran parte de la oferta cinematográfica de aquel momento, mientras que la música dey dese escuchaba en estaciones comoLa telenovela "", depresentaba entre sus protagonistas ay Erika Buenfil. Los más pequeños de la casa disfrutaban de programas como "" y "", la primera película completamente en vivo de, un cuento encantado de Islas y piratas botines y piernas de palo.Seguramente muchos pequeños de entonces disfrutaron del sabor de, su creador se inspiró en, un célebre atleta de la antigua Grecia conocido por su fuerza legendaria, reforzando la idea de que la bebida otorgaba"Entre todas las marcases eldelMéxico 86 por susy su nuevo y delicioso sabor", se lee en el promocional de entonces.Los partidos de futbol no solo se podían disfrutar en la televisión sino a través de. Entre losde entonces estaba la inconfundible voz de