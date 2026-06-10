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Analizan nuevo cambio de fecha para concluir ciclo escolar

El 30 de junio sería la fecha prevista en todas las zonas del estado

Por Rubén Pacheco

Junio 10, 2026 01:11 p.m.
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Analizan nuevo cambio de fecha para concluir ciclo escolar
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      Se avecina una nueva modificación al calendario escolar, pues todo el sistema de educación básica del estado de San Luis Potosí concluiría las clases el próximo 30 de junio. Dicha determinación se definiría esta semana.

      Así lo informó este día el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien explicó que la aplicación del decreto administrativo se analiza con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y otras autoridades.

      Hasta el momento, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá 15 días antes de la fecha prevista en las escuelas de los municipios de las zonas media y huasteca, derivado de las altas temperaturas de hasta 40 grados Celsius.

      En tanto, los planteles de las regiones centro y altiplano cerrarían una semana antes de lo calendarizado, es decir, el primer sector el próximo 1 de julio y el segundo grupo alrededor del 7 u 8 de julio.

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      El mandatario estatal expuso que la decisión se tomaría esta semana, sin embargo, podría establecerse formalmente la siguiente, una vez que se logre un consenso interinstitucional en favor de la comunidad educativa.

      "Ya estamos con los camping. Vamos a arrancar los camping. Como les comentamos: los niños se quieren ir antes de vacaciones. Se está valorando si se pasa del día 7 (de julio) al día 30 (de junio)", comentó.

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