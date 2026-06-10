Alejandro Fernández nervioso antes de cantar en inauguración del Mundial 2026

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Alejandro Fernández

está listo pero nervioso porque en pocas horasel

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en el Estadio Ciudad de México (antes), donde se inaugurará el Mundial de Futbol.El cantante un referente del regional mexicano, hijo del ídolo Vicente Fernández, confesó que estápor la actuación en la que no solo lo estarán escuchando miles de personas, sino también lo estarán viendo en todo el mundo."No va a ser nada fácil estar ahí, que te vean en cámara y en televisión no sé cuántos", dijo a su salida del Auditorio Nacional, donde se realizó el festival de conciertos Vibra México, como parte del programa cultural previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.Alejandro aprovechó para aclarar un video que se hizo viral hace unos días en el que se observa unen su garganta, lo que dio de qué hablar en redes sobre las causas de ese aspecto que se dejó ver cuando estaba" aclaró que se tomó unaprevio a su actuación, nada más, y descartó que estuviera enfermo.Además de Fernández,eldenominado "Dai Dai", junto al cantante nigerianoA ellos se unirán, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia;, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules yEl cartel se completa con el ritmo urbano y de reggaetón del colombiano, Ryan Castro, la música del venezolanoy los sonidos de la sudafricana, quienel himno de su país.La unión de estos talentos dará a la ceremonia un sentido deque utilizaránque representarán la unión de los pueblos dey 48 los equipos competidores.La inauguración será coronada con la presencia de la mexicana, estrella de Hollywood, quien será lade la Copa Mundial de la FIFA 2026.Unpara la justa más global de la historia, la primera conparticipantes, en un pletóricoque, con el México-Sudáfrica, podrá presumir de ser el único que ha albergado tres aperturas mundialistas.