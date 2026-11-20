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Un hombre identificado como José Pompeyo N., investigado por presuntos delitos sexuales contra al menos ocho niñas en San Luis Potosí, habría sido detenido durante la madrugada de este viernes en Reynosa, Tamaulipas, de acuerdo con información preliminar.

El señalado se desempeñaba como sacristán en una capilla ubicada en la colonia Prados de San Vicente, segunda sección, en la capital potosina, lugar al que acudían las menores y donde presuntamente habrían ocurrido los hechos denunciados.

La posible detención fuera de San Luis Potosí marcaría un avance en las investigaciones iniciadas a partir de los señalamientos contra el hombre, cuya localización y captura habrían ocurrido en territorio tamaulipeco.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí sobre el arresto. Se espera que la institución informe sobre las circunstancias del operativo, la situación jurídica del investigado y los procedimientos para su posible traslado a la entidad.

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Debido a que el caso involucra a niñas, es indispensable proteger su identidad y evitar la difusión de datos que puedan permitir su reconocimiento.