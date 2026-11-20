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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Ante el bloqueo de los accesos de la Cámara de Diputados por jubilados, el secretario general de San Lázaro, Mauricio Farah, aseguró que es insostenible continuar dándoles el apoyo económico de alrededor de 12 mil pesos mensuales, el cual demandan.

Bloqueo de jubilados en Cámara de Diputados detiene pagos

Además, comentó que ahora están impedidos para hacer el pago solicitado porque los trabajadores jubilados iniciaron una demanda ante las autoridades laborales, y ahora tendrán que esperar a que éstas se pronuncien.

"Ellos ya no son trabajadores, económicamente es insostenible. Pero, además, jurídicamente estamos impedidos, toda vez que ellos ya acudieron ante los tribunales. Es absolutamente irresponsable querer continuar con lo mismo. No hay manera", declaró.

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Propuestas rechazadas y ruptura del diálogo con jubilados

Dijo que se había roto el diálogo con los jubilados, pues no aceptaron las propuestas hechas por la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

"Entre las propuestas que llevamos a la mesa, el día de hoy, una de ellas era darles otro mes más, es decir, enero, febrero, marzo, abril, y esos 50 mil pesos. Ellos se negaron a esta situación... me dijeron que no, que la solución debería ser hoy mismo y que debería ser en los términos prácticamente lo que ellos proponen, eso no es negociación y eso no es diálogo, eso es una imposición y es una absoluta intransigencia, entonces, dadas esas condiciones se rompió el diálogo, no hay manera de tener diálogo con una pistola sobre la mesa", expresó.

Aclaró que los jubilados ya no son trabajadores y no hay una relación contractual, y que no se puede mantener el apoyo económico que se les daba debido a que "se le vienen sumando cada año aproximadamente 50 jubilados más".

"Hay jubilados que tienen 35 mil pesos netos, la mayoría se encuentra arriba de los 27 mil pesos y fracción, hay varios, incluso, hoy algunas de las personas que estaban sentadas en Mesa (Directiva) tienen una jubilación neta de 35 mil pesos, y qué bueno, nada más que esa jubilación de 35 mil está muy por arriba del promedio de los jubilados del ISSSTE, que es de 17 mil, 18 mil pesos", expuso.

Trabajadores, legisladores, reporteros y estudiantes atrapados en San Lázaro

Ante el bloqueo que realizan jubilados a la Cámara de Diputados, trabajadores y estudiantes que visitaron las instalaciones, brincan las rejas que rodean el Palacio Legislativo para poder salir.